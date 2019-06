Personalidades del periodismo, el mundo empresarial y el deporte se reúnen en la cuarta gala benéfica 'Get Best. Give Most'

Prisma Publicaciones ha celebrado la cuarta gala benéfica 'Get Best. Give Most', un acto que se ha celebrado en Madrid y al que han acudido numerosas personalidades del mundo del periodismo y la cultura.

Al acto han acudido el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y una amplia representación del mundo empresarial, de los medios de comunicación, la cultura y el deporte.

La gala, cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (Fudela), fue presentada por el periodista deportivo Josep Pedrerol, quien aseguró que "el fútbol se utiliza en esta cita como una excusa, porque lo importante es que la gente participe para ayudar".

El acto se celebró en los jardines de la Casa de América de Madrid.