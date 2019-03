Los pasteles más asquerosos para Halloween

EAT YOUR HEAR OUT

El Museo de Patologías St. Bart acoge, con motivo de Halloween, la particular exposición "Eat Your Heart Out". Una muestra de pasteles terroríficos y dulces que buscan impactar y concienciar sobre la necesidad de cuidarse para evitar enfermedades. Más de 20 pasteleros desde estudiantes hasta cheffs han aportado 53 diseños para el evento.