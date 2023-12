Los 'otakus' llegan a Barcelona para el Salón del Manga

El Salón del Manga de Barcelona abre sus puertas. Los amantes de este género tienen por delante 4 días de un extenso programa para sumergirse de lleno en la cultura japonesa.

Habrá más actividades, más expositores y más espacio que nunca. 85.000 metros cuadrados para disfrutar por supuesto del cómic, pero también de múltiples actividades relacionadas con el manga: firmas de libros, charlas, actuaciones, concursos, sesiones gastronómicas y muchos pases para cumplir con las expectativas de los fans. Unos seguidores que cada año se multiplican, de hecho en esta edición, la número 29, se espera cumplir con récord de visitantes, superando los 163.000 que se acercaron a la feria el año anterior.

De momento las entradas para el viernes y el sábado ya están agotadas y también los abonos de cuatro días. Para que los más rezagados no se queden con las ganas, este año se estrena 'Manga Stream', que permitirá seguir desde casa entrevistas a invitados, podcasts y otras actividades a través del canal de Twitch de Manga Barcelona.

El cartel de esta edición a manos de Miriam Bonastre, artífice del fenómeno 'Hooky', plasma la voluntad del salón de seguir creciendo pero manteniendo una línea conservadora, pero muy de la mano de la actualidad.

Entre los invitados este año, encontramos el canadiense Bryan Lee O’Malley, creador de la saga superventas protagonizada por Scott Pilgrim. Sin olvidar los clásicos, ya que este año la famosa 'Mi vecino Totoro' cumple 35 años y está también muy presente en esta edición.

Además, se proyectaránla última película del 'Detective Conan'; dos sesiones de 'The First Slam Dunk', una de ellas en catalán y con la presencia de los actores de doblaje; una sesión especial con los capítulos más recientes de 'One Piece', y una sesión doble dedicada a Digimon, en la que podrá verse el último estreno, 'Digimon Adventure 02: The Beginning'.