Sabor español en los Oscar 2019: los discursos de Javier Bardem y José Andrés, a favor de la inmigración

El chef español José Andrés reconoció sobre la alfombra roja su sorpresa por haber sido invitado por la Academia de Hollywood para la gran gala del cine. "Quién me iba a decir que iba a estar aquí. Pero bueno, así es la vida", ironizó el cocinero. "Esperemos que la presión no me pueda y que no me quede con las palabras a medio contar. Es una experiencia bonita", añadió antes de subirse al escenario del Teatro Dolby.

José Andrés es una figura muy conocida en Estados Unidos tanto por su extraordinaria labor en los fogones como por su trabajo humanitario y caritativo, por ejemplo, ayudando a los afectados por el huracán María en Puerto Rico. "A mí (esta invitación a los Óscar) me vale para seguir contando las historias que a mí me gustan: las de esas voces muchas veces anónimas", dijo.

José Andrés forma parte de una lista de figuras ajenas al cine, como la tenista estadounidense Serena Williams, que han participado en la ceremonia anunciando las candidatas al Óscar a mejor película.

Por último, el chef habló también sobre que haya jamón ibérico de la empresa española Cinco Jotas en el menú de la fiesta oficial de los Óscar, el denominado Governor's Ball, que cada año compone su compañero y "amigo" de la cocina Wolfgang Puck. "El jamón ibérico no deja de ser en estas fiestas el artista del que nadie se da cuenta pero que ahí está presente", cerró.

Ya en el escenario, el chef español aprovechó su intervención para hacer un alegato en favor de los inmigrantes y las mujeres. Acompañado del actor mexicano Diego Luna, el cocinero afirmó que Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, "quería dar voz a los que no tienen voz" y "recuerda la compresión y compasión que debemos a las personas invisibles en nuestras vidas, inmigrantes y mujeres, que hacen avanzar a la humanidad".

El discurso de Javier Bardem contra Donald Trump

También se llevó una gran ovación el actor Javier Bardem, que a pesar de ser poco amigo de las polémicas, mandó un crítico mensaje al presidente estadounidense Donald Trump. El actor, que era encargado de presentar el galardón a la mejor película extranjera con la intérprete Angela Basset, ofreció un discurso en español que sorprendió a todos los presentes.

"No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento, en cada región de cada país, de cada continente del mundo hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y el idioma de diferentes países".