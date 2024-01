'Oppenheimer' se impone en los Globos de Oro con cinco galardones frente a la 'supertaquillera' 'Barbie'

Los Ángeles se ha convertido de nuevo la ciudad del cine y del 'glamour'. Los Globos de Oro han dejado muchos premiados y alguna que otra polémica. Aunque 'La Sociedad en la Nieve' del español Juan Antonio Bayona era una de las favoritas, no ha podido ser. 'Oppenheimer' ha sido la clara ganadora de la noche, con cinco galardones.

Nada más y nada menos que cinco Globos de Oro. 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, ha salido airosa de su primer 'cara a cara' con la 'supertaquillera' 'Barbie', la que partía como favorita de la noche, que sin embargo solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba. La protagoniza Cillian Murphy y versa sobre el físico Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, arrasó con los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora. Todo un éxito.

"La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (...) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, declaró Murphy cuando recogió el premio a mejor actor de drama.

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, que protagoniza Margot Robbie, no consiguió el éxito que se esperaba con la crítica, puesto que solo triunfó en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema 'What Was I Made For?', de Billie Eilish.

"Quiero agradecer a todas las personas en el mundo que se vistieron de rosa y fueron al mejor lugar del mundo que es el cine (...) Gracias a los Globos de Oro por crear una categoría para los cinéfilos", dijo Robbie al recibir el premio junto a Gerwig y el resto del elenco.

'Pobres Criaturas', la comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos, se hizo con los Globos de Oro a mejor película de comedia y a mejor actriz de comedia por la interpretación de Emma Stone.

No hubo mucho espacio para el talento hispano, ya que la película francesa 'Anatomía de una caída' quitó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa al director español Juan Antonio Bayona, nominado por 'La sociedad de la nieve'.

La gala estuvo presentada por el actor y cómico Jo Koy recuperando su esplendor después de varios años de polémicas en relación a la falta de ética y la ausencia de diversidad entre sus miembros- Esto provocó que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se disolviera y vendiera los derechos de explotación de la gala a 'Dick Clark Productions', propiedad de Eldridge Industries.