"No me oirás doblar en Star Wars", Disney despide "sin avisar" al actor de doblaje de Finn en España

Star Wars es para muchos una de las obras maestras del cine universal. Pero como toda ficción, esconde una cruda realidad. Así lo cuenta el actor de doblaje de Finn en España, Nacho Aldeguer.

"No me oirás doblar en Star Wars. Algun@s sabréis que doblé a Finn, uno de los protagonistas de la última trilogía de Star Wars", comenzó escribiendo en el anuncio de su despedida, por Instagram.

"Tras finalizar el doblaje de la última entrega de Star Wars el pasado martes, el miércoles Disney dobla mi personaje entero en Barcelona sin saber yo nada y el jueves me comunica que se me sustituye", escribe. El motivo que aporta el actor, según dice que le trasladan desde Disney un día más tarde, es porque suena "demasiado natural".

A continuación, Aldeguer comienza a dar su punto de vista, en lo que parece más bien un desahogo: "Estoy muy triste y decepcionado. No comparto su decisión ya que, bajo la excelente dirección artística y técnica que he recibido en sala, hemos seguido la misma línea que en las 2 películas anteriores que doblé y, sobre todo y como siempre, nos hemos pegado a la versión original. Hubiera agradecido que, si el cliente quería otra cosa, se hubiera esforzado en trabajar conmigo en lugar de sustituirme. Me parece una falta de respeto a los seguidores de la saga y a todo el equipo que hemos trabajado durante más de un mes con todo nuestro corazón e ilusión en esta saga tan mítica".

El actor de doblaje termina el mensaje agradeciendo a varios compañeros por haberle hecho compañía en algunos de sus mejores momentos, que dice que ha pasado "en una sala de doblaje en mis casi 30 años de profesión con estas tres películas".

"Una pena que la despedida sea así pero como sabemos, el cliente manda", continúa. Y termina su mensaje con la histórica frase: "Que la fuerza te acompañe", en inglés.