Mi octava semana en Antena 3 Noticias ha estado marcada por muchas últimas horas, aunque he podido encontrar momentos para continuar con mi viaje personal por la trastienda de la tele y de la información multimedia.

Empecé, como siempre, ansioso por trabajar. El juicio del caso Gabriel Cruz marcaba los primeros días de la semana. Para mí, que he estudiado Derecho y Periodismo, era una oportunidad para sacar partido a mis conocimientos sobre leyes.

Iba siguiendo las declaraciones en directo. Poco a poco se me iban ocurriendo ideas que llegaron a buen puerto. En estos siete días me he convertido en un ‘experto’ en la prisión permanente revisable. Hacer varias noticias sobre este tema ha despertado mi interés sobre algunos aspectos del Derecho.

Después de uno de los juicios más esperados en España llegó el 11-S. Un día que desde hace 18 años está marcado en el calendario de todo periodista. Mi interés por el tema me llevó a recabar testimonios de veteranos de esta redacción, que aquel día estaban trabajando aquí.

Matías Prats, que fue la voz de Antena 3 Noticias ese día, relataba: “Me iban pasando la información con cuenta gotas. Había una estupefacción y un asombro generalizados. Teníamos la sensación de que lo que estábamos viviendo nos superaba.”

Pero desde el 9-N de 2012, el undécimo día del noveno mes del año es también una fecha señalada en Cataluña. La ‘Diada’ lleva ya más de un lustro generando polémica e información a partes iguales. Fue un miércoles repleto de aprendizajes, historias y cosas que contar.

Abrí otro tramo de la semana en el que la actualidad nos dio un pequeño respiro. Así que decidí aprovechar para seguir mi viaje por los entresijos de la tele, que sólo los que trabajamos aquí vemos. Siempre había tenido interés en ver cómo era una reunión de escaleta. Así que decidí acompañar a mis jefas a alguna de estas citas.

La reunión era justo como me esperaba. Allí se proponen los temas que merecen cubrirse en el informativo. El equipo de edición arma la escaleta en función de la agenda informativa del día. Cada sección propone sus temas fuertes y el equipo de edición, en este caso, la directora de Noticias de las 15h, tiene la última palabra sobre lo que se emite.

La verdadera enseñanza que acabé sacando de esta oportunidad fue la importancia de esta reunión para nuestra plataforma multimedia. Según los temas que se van a tratar en la escaleta, avanzamos las informaciones en la web y las redes sociales.

Pero el momento aciago de estos siete días llegaría en el tramo final. Entonces tuve que montar el vídeo en el que se apoya este texto. Una pieza que me empeñé en locutar, pero tengo ciertos problemas de dicción, que impidieron que saliera un Off con la calidad suficiente como para emitirse.

Por eso, si algo me ha enseñado esta semana con un poco de todo, es que todavía tengo mucho que aprender. Además, también he aprendido que la frustración es muy mala compañera en el mundo del periodismo multimedia.