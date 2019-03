Museos en Amsterdam prohíben el uso de palos de selfi por razones de seguridad

Ambos museos de la capital holandesa se han sumado así a otros como el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, que han prohibido en sus salas este utensilio cada vez más popular entre los turistas para tomarse fotos con sus teléfonos móviles, informó la televisión pública neerlandesa NOS y el portal DutchNews.

"El personal del museo ha manifestado su preocupación por que el palo en cuestión pueda dañar las obras de arte y otros objetos valiosos", indicó NOS. Un portavoz del museo Hermitage de Amsterdam señaló que no se permite a los visitantes la entrada con paraguas, y "un paloselfi tiene un tamaño similar".

La prohibición, no obstante, no se aplica en el Rijksmuseum, cuyos responsables aseguran que "no han tenido problemas", según DutchNews. Por su parte, el pabellón de conciertos Ziggo Dome de Amsterdam ha vetado también el acceso con estos utensilios. "Puede haberse convertido en popular el enseñar a la gente donde estás, pero pensamos que se debería disfrutar del momento en sí mismo", dijeron responsables de esa sala, que agregaron que "si el paloselfi impide que otros disfruten del concierto, entonces se estropea el ambiente".