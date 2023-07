Muñecas rubias y bombas atómicas: 'Barbie' y 'Oppenheimer' rivalizan en los estrenos de cine

Bienvenidos una semana más a nuestra particular sala de estrenos de Antena 3 Noticias. Esta semana con dos títulos compitiendo por el puesto de estreno destacado: 'Oppenheimer' y 'Barbie', dos tipos de cine firmados por Christopher Nola y Greta Gerwig. También hay algunas dosis de terror con 'Insidious: la puerta roja' y parodias sobre 'El padrino' y el crimen organizado en 'Mafia Mamma'. ¿Te apuntas al repaso rápido de los estrenos de esta semana?

Oppenheimer

El director Christopher Nolan -responsable de 'El caballero oscuro', 'Origen' o 'Interestellar' estrena ahora 'Oppenheimer' algo de la vida y mucho de los desvelos del conocido como padre de la bomba atómica. En un poderoso relato y con un reparto brillante lleno de caras conocidas, que van desde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. o Matt Damon, aquí se aborda la paradoja de cómo para frenar una guerra se creó un arma de destrucción masiva. La película está basada en el interesante libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Barbie

Viven en un mundo irreal, todo de color de rosa hasta que algo cambia para una de las muñecas Barbie, que se empieza a hacerse preguntas bastantes profundas. Los actores Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan este historia que dirige la actriz y directora Greta Gerwig que intenta de forma irregular darle un planteamiento existencial, disparatado y feminista al salto al cine del famoso e icónico juguete.

Insidious: la puerta roja

Nueva entrega de una saga de terror con recuerdos bloqueados, visiones, demonios, sangre y más de un susto es 'Insidious: la puerta roja'. Patrick Wilson, actor protagonista del primer 'Insidious', en 2010, es aquí también el director debutante de esta quinta entrega, último capítulo de la saga de terror, en el que vuelve al elenco original de la franquicia de terror, con la familia Lambert de regreso tras casi diez años después de los eventos del Capítulo 2. Para poner finalmente a sus demonios a descansar, Josh, Patrick Wilson, y su hijo Dalton, Ty Simpkins, ya un universitario, deben de ir más profundo hacia "el Más Allá" de lo que nunca habían ido, encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sin número de espantosos terrores que se esconden detrás de la puerta roja.

Mafia Mamma

Y por último, ¿Qué pasa cuando una estadounidense, engañada por su marido y en crisis de la mediana edad, es la elegida para liderar un clan mafioso? A esto quiere responder con humor 'Mafia Mamma'. Aquí tenemos mucha parodia, mucho sabor italiano, mucho pez fuera del agua, y un humor demasiado simple. La veterana directora estadounidense Catherine Hardwicke dirige esta película protagonizada por Toni Colette y Monica Bellucci.

Como siempre, disfrutad de las buenas historias, en la ficción y sobre todo en la vida real. Nos vemos en los cines y en Antena 3 Noticias