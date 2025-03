Muere Richard Chamberlain, el actor que marcó una era en la televisión

Richard Chamberlain, figura icónica de la televisión, falleció este sábado en Hawái a los 90 años debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. La noticia fue confirmada con una emotiva despedida por su expareja, el actor y escritor Martin Rabbett, con quien compartió tres décadas de su vida.

El actor alcanzó la fama en 1961 interpretando al Dr. James Kildare en la serie homónima, un papel que lo convirtió en un fenómeno televisivo y en el galán soñado por toda una generación.

Sin embargo, detrás del brillo de la fama, Chamberlain llevó una vida marcada por la lucha interna. Durante años mantuvo en secreto su orientación sexual, temiendo que revelar su verdadera identidad pusiera en peligro su carrera. No fue hasta los 69 años, en su autobiografía Shattered Love (2003), cuando decidió hablar abiertamente sobre ello.

"Cuando creces en los años 30, 40 y 50 siendo gay, no solo no es fácil, sino simplemente imposible", explicó en una entrevista con The New York Times en 2014. "Asumí que había algo terriblemente malo en mí".

El rey de las miniseries

A pesar de no lograr consolidarse en la gran pantalla, su reinado en la televisión quedó fuera de toda duda. Durante los años 80, Chamberlain se ganó el título de "rey de las miniseries", gracias a papeles memorables en Shogun (1980) y El pájaro espino (1983). Su interpretación del sacerdote Ralph de Bricassart en esta última lo inmortalizó en el imaginario colectivo, especialmente en España, donde la serie se emitió en 1985 con un éxito rotundo.

Su carrera también brilló en el teatro, con papeles tan diversos como Hamlet, Ricardo II o el capitán von Trapp en La novicia rebelde. En el cine, tuvo participaciones destacadas en Los tres mosqueteros (1973) y Las minas del rey Salomón (1985), aunque su mayor legado quedó en la televisión.

Un legado que perdura

George Richard Chamberlain nació en Los Ángeles en 1934. Tras estudiar arte y servir en la Guerra de Corea, regresó a su ciudad natal para formarse como actor. Sus primeros papeles en series como Alfred Hitchcock presenta y Gunsmoke lo llevaron a su gran oportunidad con Dr. Kildare en los años 60.

También dedicó parte de su vida al activismo ecologista, contribuyendo a la protección del río Tuolumne en Yosemite.

