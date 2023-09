Muere Michael Gambon a los 82 años, 'Dumbledore' en Harry Potter

El actor irlandés Michael Gambon, conocido por interpretar a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha muerto a los 82 años. Había enfermado con una neumonía, tal y como ha comunicado este jueves su familia. "Estamos destrozados de anunciar la pérdida de Michael Gambon", se puede leer en un comunicado que ha distribuido su publicista, Clair Dobbs, en nombre de su esposa, Anne Miller, y su hijo Fergus.

"Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Michael tenía 82 años", continúa el escrito. Nació en Dublín y trabajó tanto en televisión, como en cine, teatro y radio a lo largo de sus seis décadas de carrera. Además, ganó cuatro 'Bafta'.

Entre sus papeles más destacados y conocidos, Michael hizo de 'Dumbledore', director de la escuela mágica de Hogwarts, la archiconocida serie de Harry Potter basada en las novelas deJK Rowling, después de la muerte de Richard Harris en 2003. En una de las últimas apariciones públicas que hizo, declaró que se "interpretó a sí mismo con una barba pegada y una larga túnica". Aún así, no solo es conocido por este papel en Harry Potter, sino que ha formado parte de otros muchos proyectos, tales como 'El discurso del rey', en el que interpretar al rey Jorge V.

El actor apareció por última vez sobre un escenario en el año 2012 en una producción londinense de la obra de Samuel Beckett 'All That Fall'. Durante su carrera, fue nominado a los premios Emmy por su papel del Sr. Woodhouse en una adaptación de Emma de Jane Austen en 2010, además de por interpretar al presidente Lyndon B Johnson en 'Path to War' en 2002. En 1997 obtuvo una nominación al Tony en 1997 por un papel en David Hare.