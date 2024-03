Muere Emmet Walsh, mítico actor de reparto de 'Blade Runner' o 'Sangre Fácil'

El mítico actor de reparto en un centenar de películas de Hollywood, Emmet Walsh, ha muerto a los 88 años de un infarto. Lo ha confirmado su mánager Sandy Joseph. Durante seis décadas en teatro, televisión y cine, ha participado en célebres entregas como 'Blade Runner' de Ridley Scott o 'Sangre Fácil' de los hermanos Cohen.

Nacido en Nueva York en 1935, su primera película fue 'Alice's restaurant' (1969). Ha trabajado con notables figuras del cine como Paul Newman, Frances McDormand o Harrison Ford. "La tremenda obra de Walsh incluye 119 películas y más de 250 producciones televisivas", señaló su mánager en un comunicado recogido por 'The New York Post'.

Adiós a uno de los míticos actores de reparto

"Enfoco cada trabajo pensando que puede ser el último, así que más vale que sea el mejor. Quiero ser recordado como un actor trabajador. Me pagan por lo que haría a cambio de nada", decía Walsh según la nota. Entre las series que protagonizó están 'Frasier', 'The X-Files' o 'The twilight zone'.

La conocida revista 'Variety' detalla que el crítico de cine Roger Ebert creó la 'Regla Stanton-Walsh'. Esta decía que ninguna película que contara con Harry Dean Stanton o Emmet Walsh como actor de reparto podía ser mala.

Trabajó también como actor de doblaje narrando los documentales 'The Civil War' y 'Baseball' de Ken Burns y prestando su voz para 'The Iron Giant' y 'Pound Puppies'. Su trabajo en Broadway comenzó en 1969 cuando protagonizó junto a Al Pacino y Hal Holbrook la obra 'Does the Tiger Wear a Necktie? '.

Recientemente Walsh interpretó a un guardia de seguridad anciano en la comedia de misterio y asesinato de Rian Johnson de 2019, 'Knives Out' , y también tuvo papeles en 'Brothers', 'God Loves the Green Bay Packers' y 'The Righteous Gemstones' .

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com