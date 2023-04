Muere "Don Mauro", actor de 'Los hombres de Paco', a los 58 años

Mauro Muñiz de Urquiza, conocido artísticamente como "Don Mauro", ha fallecido este domingo a los 58 años en Madrid de forma repentina. El actor y humorista participó en el elenco de las principales series españolas de la televisión. Mauro era hijo de los periodistas Paloma de Urquiza y Mauro Muñiz, y hermano de María Muñiz, eurodiputada socialista.

Actor de "Los hombres de Paco"

Pudimos verle en la gran pantalla en "Los hombres de Paco", "Cuéntame cómo pasó", "La que se avecina", "Hospital Central", "Aída" o "Sin tetas no hay paraíso", auténticas series referencia para el espectador nacional.

No obstante, también hizo sus pinitos en "Muchachada Nui" o "Vaya semanita", programas de humor. En 2017 empezó a formar parte de "Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus" y también participó en otras producciones de cine , como "Farloperro", "Mirando al este" o "Blabla.cat".

Familiares y amigos le han dado el último adiós

El actor ha sido despedido esta tarde en el tanatorio de La Paz de Madrid por un numeroso grupo de familiares, amigos y compañeros de profesión tan reconocidos como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla o Ángel Martín. El también humorista Luis Piedrahita se ha acordado de "Don Mauro" en sus redes sociales.

Goyo Jiménez, Luis Piedrahita...

"Ha fallecido Don Mauro. Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico. DEP", explicó el humorista gallego en su Twitter.

Otras figuras del humor también han enviado su pésame a través de las redes sociales, "Coincidimos pocas veces, pero las suficientes para comprobar que era diferente al resto. Se ha ido un gran actor y un gran cómico. Descansa en paz, compañero", ha explicado el humorista Luis Larrodera.

También el conocido Goyo Jiménez: "Me acabo de enterar de esto y me he quedado en shock… Era un magnífico cómico, con una presencia escénica brutal… Pero es que, además, era un gran tipo, con una inteligencia privilegiada… Qué pena Un abrazo enorme a sus seres queridos… Que descanse en paz", sentenció.