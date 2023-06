Muere Astrud Gilberto, la cantante brasileña que llevó la 'bossa nova' al mundo

La cantante Astrud Gilberto ha fallecido este martes a los 83 años, según informó su familia. La nieta de la artista brasileña, Sofia Gilberto, lo comunicó en su perfil de Instagram.

"Astrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de 'Garota de Ipanema' y ganó fama internacional. La canción, un himno de la bossa nova, se convirtió en la segunda más tocada del mundo", con esta frase recuerda Sofia a su abuela, que fue esposa de João Gilberto.

La cantante vivía desde los años 60 en Estados Unidos y fue, probablemente, la voz más reconocida de la 'bossa nova' en inglés, al dar voz a las melodías de los principales compositores como Tom Jobim o Vinícius de Moraes.

La cantante que enamoró al mundo de la 'bossa nova'

La voz de la cantante brasileña Astrud Gilberto es inconfundible. Se ha asociado a melodías como 'Garota de Ipanema', 'Corcovado', 'Manhã de Carnaval', 'Água de beber' o 'Mas que nada'.

Nació en El Salvador en 1940 y tiene una carrera importante en el mundo de la música. Fusionaba la 'bossa nova' con el jazz, el pop y la Música Popular Brasileña, creando un sonido elegante que causó influencia a varias generaciones de músicos y amantes de la música brasileña.

Se casó con João Gilberto (fallecido en 2019), cantante, guitarrista y compositor, en 1960. El matrimonio se separó cuatro años después del enlace, pero ella, mantuvo el apellido Gilberto.

Fue la primera artista brasileña en ganar un premio Grammy. Lo hizo en 1965 con la versión en inglés 'Girl of Ipanema'. También lanzó varios álbumes en solitario a lo largo de su carrera, como 'The Astrud Gilberto Album' (1965) y 'Look to the Rainbow' (1966).