Muere el actor Tony Isbert a los 74 años

El actor Antonio José Spitzer Ysbert, más conocido como Tony Isbert, ha muerto a los 74 años. El deceso ha ocurrido en su casa de Santander después de haber sido dado de alta el lunes tras haber pasado una semana en el hospital por un neumotórax. Según ha informado El Correo, el actor llevaba dos días sin atender a las llamadas telefónicas, lo que alertó a sus seres cercanos.

Nacido el 5 de diciembre de 1950, forma parte de una familia de larga tradición en el mundo del cine y el teatro. El nieto de Pepe Isbert e hijo de María Isbert tuvo una larga carrera cinematográfica y teatral. Debutó en la década de los 60 y su primer gran éxito fue ‘¿Es usted mi padre?’, en 1969, año en que también coprotagonizó el filme ‘Carola de día, Carola de noche’ junto a Marisol.

Pertenecía a la Asociación AMIThE (Asociación de Amigos de los Teatros de España). Entregaba anualmente el premio José Isbert de Teatro, en honor a su abuelo. Además, también era conocido por ser un fiel defensor del teatro, motivo por el cual recibió en 2009 la medalla de oro de AMIThE. Según ha indicado la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, "de su muerte inesperada da cuenta que el actor ya tenía billetes y hotel reservados para el 4 de abril en Albacete", donde se celebrará la XXVI Gala AMIThE y la entrega de sus premios nacionales e internacionales de teatro.

La AMIThE ha informado de que ha hecho gestiones ante instituciones y familiares para velar los restos mortales del actor en el Teatro Circo de Albacete, la Filmoteca o en el pueblo de los Isbert, Tarazona de la Mancha. También ha anunciado que solicitará que uno de los camerinos del Teatro Circo de Albacete lleve su nombre "como recuerdo permanente".

Muere el actor Francisco San Martín

Hace poco más de un mes se conoció la noticia de que el actor español Francisco San Martín fue encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles (Estados Unidos). La Oficina del Forense del Condado de la Ciudad ha confirmado la trágica causa del fallecimiento: suicidio por ahorcamiento. El actor, de tan solo 39 años, nació en Mallorca en 1985. Su carrera artística comenzó en producciones de teatro infantil durante su infancia en Montana (EE.UU.). Tras regresar a España en su adolescencia, el actor decidió probar suerte a los 25 años en Los Ángeles.

Su gran oportunidad llegó en 2010 cuando se unió al elenco de la serie 'Days of Our Lives' de NBC. En 2017, el actor mallorquín participó en 16 episodios de la telenovela 'Belleza y poder' de CBS. Sin embargo, su papel más recordado fue el de Fabián Regalo del Cielo en la popular serie 'Jane the Virgin'. San Martín apareció en siete episodios de las temporadas 3 y 4. Sus últimos trabajos fueron dos cortometrajes en 2022, 'Hotter Up Close' y 'Dot'.

