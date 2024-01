Miguel, el granadino de 15 años admitido en la Universidad de Oxford para estudiar Matemáticas e Ingeniería Informática

Miguel es de Granada y tiene 15 años. Ha sido admitido en la Universidad de Oxford, donde estudiará el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática. Una gran hazaña que no empieza aquí, puesto que hace unos meses fue proclamado Campeón Nacional de Matemáticas. El joven está bastante emocionado y aún no se lo cree. "Siempre he querido algo de matemáticas y de ingeniería informática, son dos asignaturas con las que puedo pasar horas y no me doy ni cuenta", admite.

El joven presenta unas altas capacidades, que en su colegio siempre han impulsado, llegando a subirle dos cursos por encima de lo que le correspondía a su edad. Su tutor, Eloy López, nos ha contado que "ya en 2º de ESO le di las Matemáticas de primero y segundo de bachillerato y pasó directamente a bachillerato". María José Arcas-Sariot, su madre, insiste en "que él viva una vida normal, que agote cada etapa de la vida, que hay tiempo de todo", a la vez que se muestra orgullosa de cada logro de su hijo.

La admisión del joven en la Universidad de Oxford supone un gran regalo para comenzar 2024. Miguel se examinó en el último trimestre de 2023, tuvo que someterse a un examen en Madrid y a cuatro pruebas online. En el primero acertó 96 de las 100 preguntas planteadas, un resultado excelente.

Ha sido el propio Miguel quien se informó de cómo se desarrollaba el proceso de admisión para acceder a la Universidad de Oxford. Él hizo todo el proceso por libre, no estaba adscrito a ningún colegio de la red estudiando. Tras ello, se inscribió para llevar a cabo las pruebas en el Colegio 'King's College, The British School of Madrid' en Soto de Viñuelas, Madrid, donde realizó el primer examen.

Se apoyó en sus padres para realizar todo el proceso con éxito, que lo apoyaron en cada uno de los trámites burocráticos. Al necesitar un aval de un profesor, fue su tutor de adaptación en el instituto quien dio el paso.