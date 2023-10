Meryl Streep ensalza a Penélope Cruz, Picasso y Lorca en un emocionante discurso en los Premios Princesa de Asturias

Después de bailes, celebración y recibimientos, la actriz estadounidense Meryl Streep ha recibido en el teatro Campoamor de Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Artes. No ha podido evitar la emoción en su discurso sobre cine y sobre la vida misma. En sus palabras ha ensalzado a figuras como Federico García Lorca, Pablo Picasso o Penélope Cruz. Entregada con el reconocimiento recibido, la protagonista de 'Kramer contra Kramer' o 'Los Puentes de Madison' ha dado las gracias de corazón.

Para Streep, este es un premio "totalmente diferente" a los infinitos que ha recibido a lo largo de su exitosa carrera. Ha querido destacar lo que un día dijo Penélope Cruz: "No puedes vivir toda tu vida mirándote a ti misma desde el punto de vista de otra persona". "El trabajo de un actor es encarnar vidas que no son como la tuya. La parte más importante de nuestro trabajo es hacer que cada vida sea sensible y sentida por el mundo y llegue a cualquiera en cualquier parte", ha exclamado en su discurso.

Referencias al arte y las letras españolas

"No debes juzgar al personaje que estás interpretando. Juzgar te hace quedarte fuera de sus vivencias. El público juzgará. Tú defiendes su causa lo mejor que puedes", remarcaba la actriz estadounidense. Ha tenido palabras para hablar sobre la empatía, "que es el corazón palpitante del don del actor". También, "de abrazar el mundo" y de su apasionado trabajo. "¿Quién soy yo, una chica de clase media de Nueva Jersey para atreverme a meterme en la piel de la primera mujer ministra de Reino Unido?", decía.

Con varias referencias al arte y a las letras españolas, como Lorca y Picasso, Streep ha recalcado que "el don de la empatía es algo que todos compartimos". Al final de su discurso, la intérprete ha recordado la obra 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, y ha hecho mención a la frase en la que Martirio gritaba: "Pero las cosas se repiten. Yo veo que todo es una terrible repetición".

"Lorca escribió su apasionada obra dos meses antes de su propio asesinato, en vísperas de otro cataclismo. Que pudiera ver desde tan alto, que mirara con tanta distancia los acontecimientos que tanto amenazaban su vida, es extraordinario. Que pudiera expresar, a través de Martirio, una sabiduría que no lo salvaría, pero que sería una advertencia para el futuro, es un regalo para nosotros", ha manifestado Streep.