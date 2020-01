Mejores y peores looks de la alfombra roja de la Gala de los Goya 2020

La alfombra roja de los Premios Goya siempre sirve como aperitivo para los aficionados, y los no tan aficionados, al cine porque es el momento perfecto para desvelar qué lleva puesto cada uno de los protagonistas asistentes al evento. Paz Vega se ha coronado como el mejor look, aunque ha habido otras propuestas de look que no han convencido tanto como ha sido la de Eduardo Casanova.

Hemos visto muchas propuestas, algunas más acertadas que otras, pero este es el mejor resumen sobre los mejores y los peores vestidos de la alfombra roja de la 34 edición de los Premios Goya. Una gala que este año ha acogido Málaga, tierra natal de Antonio Banderas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Sin duda, la alfombra roja ya comenzaba con una anécdota muy curiosa y es que la presentadora de la gala, Silvia Abril, ha escogido un modelo de vestido blanco muy similar al que ha llevado la influencer, Dulceida. Por otro lado, el color blanco ha sido uno de los mayores protagonistas ya que también los actores Jan Cornet, Fran Perea o la nominada a mejor actriz revelación, Carmen Arrufat, también se han decantado por este color. Otro elemento repetido han sido las transparencias como hemos podido observar en los looks de Nadie de Santiago o de Najwa Nimri.

Una de las grandes protagonistas ha sido Paz Vega que se ha atrevido con un vestido blanco de lentejuelas que ha despertado la mirada de todos los presentes en la alfombra roja. También muchas han sido las actrices que han mezclado el negro y el blanco como Marta Nieto, nominada a Mejor Actriz, Andrea Duro o Belén Cuesta, nominada también a mejor actriz.