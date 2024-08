Máxima vigilancia en el concierto de Taylor Swift de Wembley: prohíben estar en los alrededores del estadio

Se ha vuelto una tradición que, aquellas personas que no consiguen la entrada del gran show de Taylor Swift, se queden a las afueras de los recintos donde lleva a cabo sus conciertos y lo escuchen allí, haciendo una especie de "fiesta trasera" o "tailgaiting". Sin embargo, esto no se va a poder llevar a cabo en la próxima cita de la cantante en Wembley.

Esto no es gratuito. Los conciertos de Swift en Viena se vieron frustrados a raíz de que dos personas fueran arrestadas por un presunto posible ataque terrorista planeado llevarlo a cabo en el acto. Los organizadores del concierto comunicaron que las autoridades policiales detuvieron a un hombre de 19 años por supuestamente planear este atentado. Ante esto, el estadio británico Wembley ha anunciado que prohibirá la estancia de los fanáticos que no tienen entrada fuera del estadio.

Taylor Swift dará cinco conciertos en este recinto a partir del jueves y los fans sin entrada esperaban poder llevar a cabo esta tradición de cantar las canciones fuera del estadio. Ya se han visto en multitud de ocasiones imágenes de las fans fuera, como en Múnich el mes pasado. De hecho, según señala 'The Guardian', Swift aseguró que al menos 50.000 personas acudieron a los exteriores del estadio para escucharla aunque fuese sin verla: “He estado viendo tantos videos de la multitud participando plenamente en el espectáculo desde lejos, toda esa alegría. Me siento realmente agradecida por los recuerdos inesperados que esta gira ha creado”, comentó la cantante.

Wembley prohíbe reuniones fuera del estadio

En previsión de que los fans de Swift hagan lo mismo en el estadio británico, la página web oficial del lugar ha señalado que esto no se podrá hacer y que, además, estará vigilado. "Para contribuir a la entrada y salida segura de todos los que se encuentren dentro del estadio, no se permite que nadie permanezca fuera de ninguna entrada ni en la Escalera Olímpica en la parte delantera del estadio", advierten en el comunicado y además informa que "se hará que los que no tengan entradas avancen".

Ante la pregunta usual en su página web de "puedo ir al estadio si no tengo entrada" responden: "No. Cualquier persona sin entrada no debe viajar al estadio de Wembley. No se permite a nadie pararse afuera de ninguna entrada o en la Escalera Olímpica en la parte delantera del estadio. Los que no tengan entradas serán expulsados".

Además, también está prohibido acampar durante la noche a las afueras del estadio.

Según ha indicado el diario británico anteriormente mencionado, un portavoz de la Policía metropolitana de Londres ha alegado que "no hay nada que indique" una amenaza contra los conciertos del estadio de Wembley. Añaden, además, que seguirán en contacto con el personal de seguridad del recinto y que "estudiarán atentamente cualquier información nueva".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com