'Madama Butterfly' como nunca habíamos visto antes, en el Teatro Real de Madrid

La tragedia de Madama Butterfly casi siempre se nos ha mostrado en el Japón más tradicional. Puccinibasó su ópera en parte en el cuento 'Madame Butterfly' (1898), de John Luther Long, que fue dramatizado por David Belasco. Puccini también se basó en la novela 'Madame Chrysanthème' (1887), de Pierre Loti. Según un estudioso, la ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron en Nagasaki a principios de los años 1890. Sin embargo, el Teatro Real, ha apostado por una propuesta radicalmente distinta.

"Este no es no es un montaje que va de kimonos, que no va de abanicos, que no va de biombos. Muchas veces en Madama Butterfly los biombos parece que están intentando que no te enteres realmente de lo que estás viendo", afirma Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real de Madrid.

En este montaje de Damiano Michieletto, en vez de la casita de paredes de papel en las colinas de Nagasaki, Madama Butterfly se ubica en los bajos fondos de una ciudad japonesa. Las muchachitas de cara empolvada y kimono son sustituidas por prostitutas y la propia Butterfly es objeto de la trata de blancas.

Se trata, así, de un acercamiento a la realidad del siglo XXI, que no siempre es bien aceptada por la crítica y el público. "Muchas veces hay gente que se sorprende por el hecho de una obra que creía que conocía en sus más íntimos detalles, y a lo mejor porque todas sus melodías le sonaban, pues cuando realmente te la explican, pues resulta que es una obra mucho menos amable y mucho menos previsible de lo que nos habíamos creído todos", añade Joan Matabosch.

Musicalmente rigurosa con la partitura de Giacomo Puccini

"¿Qué supone para una cantante representar este papel?", le preguntamos a la estadounidense Ailyn Pérez, una de las cuatro sopranos que va a representar el papel protagonista en el coliseo español. "Es lo más difícil. Es ser joven, es regresar a ese gran coraje que tiene una mujer, una chica de 15 años que quiere ver todo el mundo y que piensa que sí lo puede lograr. Es además un papel de madurez, aún imaginándose ser madre, estar frente a frente a un niño en el escenario... eso es tan especial", narra emocionada, mientras la transforman en su personaje en la sala de maquillaje.

Independientemente de la escenografía, lo que sí permanece inalterable son sus irrepetibles melodías. Además, el drama de la joven engañada por un maduro marino sigue conmoviendo al público con su trágico desenlace

