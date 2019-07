Cuatro días han sido suficientes para que más de 186.000 personas disfruten de la cuarta edición del festival Mad Cool 2019. Los más de 100 artistas que han pasado por los seis escenarios de este festival madrileño han hecho que sea una experiencia única. Los seis escenarios instalados eran: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage.

El miércoles, la Welcome Party dio el pistoletazo de salida a esta edición con la actuación estrella de Rosalía. Más de 40.000 personas disfrutaron de su música en el recinto de Valdebebas. La canción "Malamente", una de sus canciones más conocidas, encendió al público del Mad Cool. Además, la cantante catalana se atrevió a interpretar 'a capella' su nueva canción 'Millonaria'.

Otro de los platos fuertes de estos días fue Iggy Pop. El miércoles, el cantante norteamericano de 72 años no defraudó al público e hizo saltar y cantar a los asistentes durante horas. Uno de los momentos álgidos de su actuación ha sido cuando ha aparecido descamisado y simulando unos ladridos de perro para interpretar su canción "I wanna be your dog". No podía faltar su tema más legendario "The Passenger" y sus canciones "No fun" y "Sixteen" con las que el artista ha cerrado su actuación.

El jueves, la sorpresa vino de la mano de Los Chichos que presentaron el evento, algunos les costaba creer que el trío estuviese allí después de que el año pasado anunciaron que se iban a retirar. El viernes destacaron las actuaciones de Vetusta Morla y The Smashing Pumpkins. En total 33 grupos hicieron sonar su música en el gran festival madrileño.

El último día de concierto estuvo cargado de un fuerte empoderamiento femenino, con las actuaciones de Cat Power y su emocionante 'In your face', Beth Ditto al frente de Gossip y la británica Jorja Smith.

El broche final lo puso The Cure, que concluyó el concierto por todo lo alto con “Take Me Out” de Franz Ferdinand frente a más de 50.000 personas.

La cuarta edición del Mad Cool ha llegado a su fin con una gran descarga de adrenalina, gracias a la actuación de grandes grupos como Prophets of Rage, Cypress Hill, Rage Against The Machine y Public Enemy, que han puesto a saltar al público durante cuatro días.

Más de 186.000 personas han disfrutado del festival más conocido de Madrid, han saltado, bailado, reído y llorado con las espectaculares actuaciones.

Sin duda esta cuarta edición del festival Mad Cool 2019 nos deja un gran cartel y muchas ganas de disfrutarlo de nuevo el año que viene. Desde la organización ya han anunciado las fechas de la quinta edición, será los días 9,10 y 11 de julio.