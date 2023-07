El Mad Cool arranca con un 'Line Up' espectacular y con problemas de acceso

El primer día del festival madrileño arrancó con 60.000 personas dispuestas a disfrutar de artistas de la talla de Lizzo, The 1975 y Robbie Williams. Un espectáculo que estuvo muy a la altura de las expectativas de los asistentes.

El problema de este primer día fue la mala organización en cuanto a la entrada del festival. Los asistentes se quejaron de las largas esperas y colas para acceder, llegando incluso a tardar más de una hora en acceder al recinto y hacer así, que se perdiesen los conciertos de algunos de sus artistas favoritos. Las redes sociales no dudaron en hacerse eco de la gestión y de cómo tenían que andar durante más de media hora para voltear la cola y poder entrar al recinto de conciertos.

Este primer día estuvo capitaneado sin duda por un Robbie Williams que se mostró cercano y nostálgico al público con temas que han marcado a toda una generación como 'Angel' o 'Let Me Entertain You’. Lizzo por otro lado, dio un show por todo lo alto en el que interpretó algunos de sus éxitos más aclamados como 'Juice', 'Good as hell' y 'About Damn Time'. Todas ellas acompañadas de sus bailarinas y con un mensaje de igualdad, respeto y amor propio que fueron algunos de los puntos principales del hilo conductor de su espectáculo. La artista no dudó en hacer twerk mientras tocaba la flauta travesera, una de sus señas de identidad.

The 1975 ha sido otro de los encargados de dar el pistoletazo de salida a uno de los festivales más esperados de la temporada de verano madrileña. El grupo consiguió reunir a gran parte de los asistentes del jueves con éxitos como 'Somebody Else', 'About You’ o 'It's Not Living’.

Alfestivalno le faltó detalle, contaron con puestos de comida, pequeños espacios de música que no eran los escenarios principales e incluso un bingo. El festival no solo se caracteriza por su gran repertorio de artistas internacionales en cartel, sino que también es un espacio donde disfrutar de numerosos espacios de diversión en los que se pueden realizar actividades con diferentes marcas.