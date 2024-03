Lunes Santo de preparativos en Valladolid con abrigos puestos y la mirada en el cielo

Las puertas del templo de la Vera Cruz, en la calle Platerías de Valladolid, están abiertas de par en par. Dentro, los miembros de la cofradía que lleva su nombre, no paran ni un minuto y se entremezclan con turistas y vallisoletanos que disfrutan contemplando de cerca la belleza de las imágenes que esta noche procesionarán por las calles de la ciudad.

Detrás del "Cristo atado a la columna", una de las obras maestras del escultor Gregorio Fernández, encontramos a Leopoldo Adiego, el florista. Con mucho mimo, coloca los claveles rojos que engalanan la carroza que porta la imagen del siglo XVII.

"Llevamos todo el año preparando los bocetos y los diseños y sería una pena que no pudieran salir a la calle porque es donde los pasos lucen en todo su esplendor", señala aludiendo al temor que existe de la que lluvia estropee la procesión.

Sabe bien de lo que habla porque la Procesión del Santísimo Rosario del Dolor es el desfile de la Semana Santa Vallisoletana que más veces se ha suspendido. Por eso, María José Fernández, la presidenta de la Cofradía Penitenciaria de la Vera Cruz, intenta no pensar en ello. "Tengo bloqueadas todas las aplicaciones del tiempo de mi teléfono", bromea.

"En estos momentos, no hay riesgo de lluvia, pero ya sabes que con el tiempo nunca se sabe. Estamos preparando todo para que los pasos puedan salir", insiste. En el caso de que la lluvia obligara a suspenderla, "rezaríamos el rosario en el interior del templo como hemos hecho otros años".

Seis cofradías y seis imágenes participan en la primera de las procesiones del Lunes Santo en Valladolid. 'El Ecce Homo', 'El Cristo atado a la columna', 'Camino del calvario' o 'Nuestra señora de los Dolores de la Santa Vera Cruz' son cuatro de las joyas del escultor barroco español Gregorio Fernández que se engalanan para la ocasión, ante la atenta mirada de muchos turistas y vallisoletanos que aprovechan para contemplarlas de cerca en el interior del templo.

"Aunque esta tarde vendré a la procesión, me gusta venir por la mañana y ver las imágenes en la iglesia", comenta una mujer frente a la Virgen de la Vera Cruz. "Se aprecian aquí muy bien porque luego en la calle hay veces que las ves de más lejos y no las disfrutas tanto", señala otra vallisoletana. "Que nos respete la lluvia, que es una pena no ver estos pasos en la calle", dice otro turista que reconoce que se emociona con la belleza de la imaginería.

"La Buena Muerte"

No muy lejos de la Vera Cruz se encuentra la Iglesia Parroquial de Santa María de la Antigua. Allí también está todo listo para que a las diez de la noche comience la Procesión de la Buena Muerte. La Rea y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo es la protagonista del segundo desfile de este Lunes Santo en Valladolid que portará a hombros el 'Santísimo Cristo del Olvido', de Pedro de Ávila.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com