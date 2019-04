Los plagios más famosos de la historia de la música

La israelí Netta Barzilai ha negado cualquier parecido entre su canción 'Toy', con la que ganó Eurovisión 2018, y 'Seven Nation Army', del grupo estadounidense The White Stripes, tal y como ha apuntado la discográfica Universal Music al alertar a sus autores sobre un supuesto caso de plagio.

"Muchas cosas suenan igual en la música, pero no es el caso. No tiene base (la acusación de plagio)", ha subrayado la cantante y DJ en una entrevista celebrada en Madrid ante su actuación en los actos del Orgullo 2018.

Según trascendi, los autores de su canción 'Toy', Doron Medalie y Stav Beger, recibieron hace dos semanas una carta de la Universal que avisaba de una presunta infracción de los derechos de autor debido al parecido entre este tema y la citada 'Seven Nation Army'.

"Cuando la escuché por primera vez, escrita para mí por dos maravillosos creadores, no sonaba a nada que hubiese escuchado en la vida. Era fresco, era mediterráneo, con algo de K-Pop y muchas otras influencias. Entonces intervine yo para añadir el cloqueo y el inicio. No había nada como eso en el mundo", ha insistido Netta.

La línea que separa el plagio de la similitud es siempre muy fina y este no es el primer caso que de presunto plagio que se da en la historia de la música.

Sin duda, uno de los casos que más ha dado que hablar fue el de la canción 'Stairway to heaven', de Led Zeppelin, que sonaba similar a una canción del grupo Spirit aunque un juez no apreció un parecido sustancial.

También le ocurrió algo similar a los americanos de The Strokes, cuya canción 'One Way Trigger' sonaba para algunos como la de 'El muelle de San Blás' de el grupo Maná.