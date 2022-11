Llega la segunda temporada del musical de Queen: "El rock será clave"

Arranca en Madrid la segunda temporada del musical 'We Will Rock You', una obra qure recoge las mejores canciones del grupo Queen par hacer vibrar a los espectadores a ritmo de rock.

La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la música ha sido prohibida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que todos son iguales y cualquier muestra de originalidad o creación artística es castigada. "Killer Queen quiere tenerlo todo bajo su control", nos cuenta la actriz y cantante Livia Dabarian, que interpreta al personaje. Pero existen algunos rebeldes que desafían la represión mientras esperan la llegada de un líder que hará posible el regreso de la música, "y para eso el rock será clave" nos desvela Ferran Fabá, Galileo en la obra, en el vídeo de la parte superior.

Para celebrar el 20 aniversario del musical, 'We Will Rock You' regresa a la capital 18 años después, y lo hace con un formato renovado y una novedad: las canciones se interpretan en su forma original en inglés.

Brian May, guitarrista de Queen, y Roger Taylor son los coproductores de este espectáculo que vuelve con más rock que nunca, más sonido y una experiencia lumínica inmersiva. Y es que Queen no pasa de moda. "Esperamos que con el musical en Madrid pase como con la película 'Bohemian Rhapsody', que supuso un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos para compartir con ellos parte de su historia", afirma May.

Más de 16 millones de personas han visto ya el musical que se ha estrenado en 19 países. Aquí en España, los amantes del rock tienen una cita en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.