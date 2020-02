Lista de nominados a los Premios Oscar 2020

La gran cita del cine ya está aquí: hoy se celebra la 92 edición de los Premios Oscar 2020 y, por fin, resolveremos las miles de incógnitas que sobrevuelan sobre las principales favoritas para hacerse con los galardones más prestigiosos del cine. ¿Cumplirá ‘Joker’ con todas las predicciones de las principales casas de apuestas y se alzará como la gran ganadora de la noche? ¿En qué lugar se quedará Tarantino y su personal mirada del Hollywood de 1969? ¿Quién será la gran derrotada?

No podemos olvidar, además, que esta Gala de los Oscar 2020 tendrá un punto español muy importante. Uno de nuestros artistas más internacionales como es Antonio Banderas está nominado a mejor actor protagonista por 'Dolor y gloria', un film de Pedro Almodóvar que se disputa con 'Parásitos' el premio a mejor película de habla no inglesa. Recordemos que el director manchego ya cuenta en su haber con esta estatuilla de 1999 por 'Todo sobre mi madre'. Este año, también, será Penélope Cruz la encargada de entregar ese premio, pero todo parece indicar que Almodóvar no tendrá la misma suerte porque la enigmática 'Parásitos' ha sido todo un fenómeno mundial. Tanto es así que también está nominada a mejor película de los Premios Oscar 2020.

A partir de las dos de esta madrugada (hora española peninsular), el teatro Dolby de Los Ángeles acogerá en la Gala de los Oscar 2020 a los invitados más prestigiosos actores, actrices, directores y profesionales del mundo cinematográfico que se disputan el honor de ganar un Oscar o ser recordados como alguien que estuvo a punto de conseguirlo. Pase lo que pase aquí os dejamos una lista de todos los nominados por si quedan algunas dudas sobre quienes son los principales aspirantes a hacerse con un Oscar en 2020

Nominados a los Premios Oscar 2020

Mejor película: 'LeMans' 66' de James Mangold, 'El Irlandés' de Martin Scorcese, 'Jojo Rabbit' de Taika Waititi, Joker de Todd Phillips, 'Mujercitas' de Greta Gerwig, 'Historia de un matrimonio' de Noah Baumbach, '1917' de Sam Mendes, 'Érase una vez...en Hollywood' de Quentin Tarantino y 'Parásitos' de Bong Joon-Ho.

Mejor director: Martin Scorcese por 'El Irlandés', Todd Phillips por 'Joker', Sam Mendes por '1917', Quentin Tarantino por 'Érase una vez...en Hollywood' y Bong Joon-Ho por 'Parásitos'.

Mejor actor protagonista: Antonio Banderas por 'Dolor y gloria', Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez...en Hollywood', Adam Driver por 'Historia de un matrimonio', Joaquin Phoenix por 'Joker' y Jonathan Price por 'Los dos papas'.

Mejor actriz protagonista: Cynthia Erivo por 'Harriet', Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio', Saoirse Ronan por 'Mujercitas', Charlize Theron por 'El Escándalo (Bombshell)' y Renée Zellweger por 'Judy'.

Mejor actor de reparto: Tom Hanks por 'Un amigo extraordinario', Anthony Hopkins por 'Los dos papas', Al Pacino por 'El Irlandés', Joe Pesci por 'El Irlandés y Brad Pitt por 'Érase una vez...en Hollywood'.

Mejor actriz de reparto: Kathy Bates por 'Richard Jewell', Laura Dern por 'Historia de un matrimonio', Scarlett Johansson por 'Jojo Rabbit', Florence Pugh por 'Mujercitas' y Margot Robbie por 'El escándalo (Bombshell)'

Mejor película de animación: Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Klaus, Toy Story 4 y Mr. Link: El origen perdido.

Mejor fotografía: Rodrigo Prieto por 'El Irlandés', Lawrence Sher por 'Joker', Jarin Blaschka por 'El Faro', Roger Deakins por '1917', Robert Richardson por 'Érase una vez...en Hollywood'.

Mejor vestuario: Sandy Powell y Christopher Peterson por 'El Irlandés, Mayer C. Rubeo por 'Jojo Rabbit', Mark Bridges por 'Joker', Jacqueline Durran por 'Mujercitas' y Arianne Phillips por 'Érase una vez...en Hollywood'.

Mejor película documental: Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert por por 'American Factory', Feras Fayyad, Kirstine Barford y Sigrod Dyekjaer por 'The Cave', Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris y Tiago Pavan por 'The edge of democracy', Waad Al-Kateab y Edward Watts por 'For Sama' y Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska y Atanas Georgiev por 'Honeyland'.

Mejor cortometraje documental: Yi Seung-Jun y Gary Byung-Seok Kam por 'In the absence', Carol Dysinger y Elena Andreicheva por 'Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl)', John Haptas y Kristine Samuelson por 'Life overtakes me', Smriti Mundhra y Sami Khan por 'St. Louis Superman' y Laura Niz and Colette Sandstedt por 'Walk Run Cha-Cha'.

Mejor montaje: Michael McCusker y Andrew Buckland por 'Le Mans' 66', Thelma Schoonmaker por 'El Irlandés', Tom Eagles por 'Jojo Rabbit', Jeff Groth por 'Joker' y Yang Jinmo por 'Parásitos'.

Mejor película de habla no inglesa: Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia del Norte), Los Miserables (Francia), 'Dolor y gloria' (España) y 'Parásitos' (Corea del Sur).

Mejor maquillaje y vestuario: Kazn Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por 'El escándalo (Bombshell)', Nicki Ledermann y Kary Georgion por 'Joker', Jeremy Woodhead por 'Judy', Paul Gooch, Arjen Tuiten, David White por 'Maléfica: Maestra del Mal' y Naomi Donne, Tristan Vershris y Rebecca Cole por '1917'.

Mejor banda sonora: Hilder Gudnadóttir por 'Joker', Alexandre Desplat por 'Mujercitas', Randy Newman por 'Historia de un matrimonio', Thomas Newman por '1917', John Williams por 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

Mejor canción original: I can't ley you throw yourself away de 'Toy Story 4', (I'm gonna) Love me again de 'Rocketman', I'm standing with you de 'Breakthrough', Into the unknown de 'Frozen II' y Stand Up de 'Harriet'.

Mejor producción: Bob Shaw por 'El Irlandés', Ra Vincent y Nora Sopková por 'Jojo Rabbit', Dennis Gassner y Lee Sandales por '1917', Barbara Ling y Nacy Haigh por 'Érase una vez...en Hollywood', Lee Ha Jun y Cho Won Woo por 'Parásitos'.

Mejor cortometraje animado: 'Dcera (Daughter) de Daria Kashcheeva, 'Hair Love' de Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver, 'Kitbull' de Rosana Sullivan y Kathryn Hendrickson, 'Memorable' de Bruno Collet y Jean-François Le Corre y 'Sister' de Siqi Song.

Mejor cortometraje de ficción: 'Brotherhood' de Meryam Joobeur y Maria Gracia Turgeon, 'Neftla Football Club' de Yves Piat y Damien Megherbi, 'The Neighbor's Window' de Marshall Curry, 'Saria' de Bryan Buckñey y Matt Lefbvre y 'A sister' de Delphine Girard.

Mejor montaje de sonido: Donald Sylvester por 'Le Mans' 66', Alan Robert Murray por 'Joker', Oliver Tarney y Rachel Tate por '1917', Wylie Stateman por 'Érase una vez...en Hollywood' y Matthew Wood y David Acord por 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

Mejor mezcla de sonido: Gary Rydstrom, Tom Johnson y Mark Ulano por 'Ad Astra', Tom Ozanich, Dean Supancic y Tod Maitland por 'Joker', Mark Taylor y Stuart Wilson por '1917', Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow por 'Le Mans' 66' y Michael Minkler, Chrsitian P. Minkler y Mark Ulano por 'Érase una vez...en Hollywood'.

Mejores efectos especiales: 'Los vengadores: End game', 'El Irlandés', 'El rey León', '1917' y 'Stars Wars: El ascenso de Skywalker'.

Mejor guion original: Rian Johnson por 'Puñales por la espalda', Noah Baumbach por 'Historia de un matrimonio', Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns por '1917', Quentin Tarantino por 'Érase una vez...en Hollywood' y Bong Joon Ho y Han Jin Won por 'Parásitos'.

Mejor guion adaptado: Steven Zaillian por 'El irlandés', Taika Waititi por 'Jojo Rabbit', Todd Phillips y Scott Silver por 'Joker', Greta Gerwig por 'Mujercitas' y Anthony McCarter por 'Los dos papas'.