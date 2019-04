La Toya Jackson se rinde ante 'Forever', el espectáculo sobre su hermano Michael Jackson

'Forever. The best show about the king of pop' capta el espíritu de Michael Jackson y pone sobre el escenario su corazón, ha declarado la actriz y cantante La Toya Jackson a propósito del espectáculo sobre su hermano que volverá al Teatro Nuevo Apolo de Madrid el 8 de junio.

La Toya Jackson asistió el pasado sábado 19 a una de las funciones en Barcelona, donde ha sido prorrogado hasta el próximo 3 de junio debido a su gran éxito y es ahora el tercer miembro de la familia Jackson en elogiar la excelencia y calidad del show, después de que el padre de Michael, Joseph Jackson, y su hermano mayor Jermaine Jackson lo avalaran.

"Me enamoré realmente del espectáculo porque es muy distinto a los demás, asegura en una rueda de prensa en Eurostars Madrid la hermana del rey del pop, y añade que para ella es "especialmente emocionante" porque el show le trae "muchos recuerdos de cuando Michael componía y grababa las canciones o cuando se vestía para sus espectáculos".

Sin embargo, la cantante asegura que se siente "feliz y triste a la vez", porque le impresionaba ver de cerca a alguien tan parecido a Michael cuando sabe que "él ya no está entre nosotros", aunque es una tristeza "agradable", subraya. Producido por Summun Music y con Carlos López a la cabeza, Jesús Sanz en la dirección escénica, Guillermo Gónzález como director musical y Yolanda Torosio, al espectáculo han acudido en lo que va de año más de 60.000 personas, que han vibrado con la música de temas como 'Thriller', 'Billie Jean' o 'Bad'.

La cantante ha expresado su "agradecimiento" por el cariño aportado por el equipo y especialmente por López, que según ella "ha captado el espíritu de Michael y ha puesto sobre el escenario no solo su música y las canciones sino también su corazón". "Además del legado musical, todos sabemos que Michael realmente amaba el mundo y le preocupaba el planeta y los niños pobres.

Él preferiría ser recordado por su trabajo en favor de la paz en el mundo y por su mensaje de unión entre los hombres que por su música", ha expresado la cantante. El show, que actualmente está en Barcelona, llegará a Madrid el 8 de junio al Teatro Nuevo Apolo y después continuará una gira que le llevará a ciudades como Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, Vigo, Almería, San Sebastián, Pamplona, Granada, La Coruña, Sevilla, Las Palmas y Murcia y también recorrerá países como Portugal, Francia, Austria, Alemania y varios países de Sudamérica.