Justin Bieber ha lanzado en las últimas horas un nuevo disco con canciones inéditas. A penas una semana después del lanzamiento de su álbum 'Justice', este nuevo disco llamado 'Freedom' cuenta con un sonido urbano y sosegado entre el hip-hop, el pop atmosférico y el r&b.

Bieber lo anunciaba a través de sus redes sociales con la captura de pantalla de un móvil, completamente en blanco y con una app para tomar notas abierta en la que puede leerse el nombre del EP. Los temas del nuevo disco de Justin Biber, excepto en uno, están acompañados de artistas como Brandon Love, Tori Kelly, Judah Smith o BEAM. Y los títulos de 'Freedom' van ordenados por este orden: 'Freedom', 'All She Wrote', 'We're In This Together', 'Where You Go I Follow', 'Where Do I Fit In' y 'Afraid To Say'.

El pasado 19 de marzo, Justin Bieber sacaba a la luz el disco 'Justice', un año después del álbum 'Changes' con el que obtuvo tres nominaciones a los Grammy, incluidas las de mejor álbum de pop vocal y mejor interpretación solista pop.

Con este tercer álbum en tan solo 12 meses, Bieber ha incrementado e intensificado su ritmo de producción musical tras su gran parón personal centrado en su recuperación. El cantante canadiense declaró que su álbum 'Justice' tenía el objetivo de que "ahora que nuestro planeta sufre tanto y la humanidad necesita la curación y también necesita justicia, este álbum busca proporcionar confort y hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas"