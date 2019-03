Josema Yuste: "Con Millán he pasado los mejores momentos de mi vida profesional"

Su nombre es Jose Mariano Yuste, pero su madre ya le quitaba peso desde pequeño, convirtiéndole en Josema. Cuando se baja del escenario es "normal, no diría serio, pero no, gracioso no, soy normal". Tampoco le cuesta que la gente le tome en serio "es curioso, la gente confía en mí, en general".



Sus famosas imitaciones han hecho reir a cientos de personas aunque también han levantado algunas ampollas. "Encarna Sánchez no lo tomó con mucho agrado". "Inimitable ha sido el Rey hasta hace poco. Yo lo imité en el 88 y se produjo un silencio en la sala estremecedor... Ahora se ha abierto la veda, y esto parece Inglaterra".

"La cultura no es patrimonio de nada ni de nadie"

El humorista que más le ha hecho reir es "Tip, sin ninguna duda". Ninguno le ha hecho llorar. Yuste defiende una cultura universal "la cultura no es patrimonio de nada ni de nadie".

"Con Millán he pasado los mejores momentos de mi vida profesional sin ninguna duda, me he reído muchísimo, como con nadie. Pero no... no, echarle de menos tampoco", responde Yuste, acostumbrado a que le recuerden a su compañero. "Yo me siento muy orgulloso de mi pasado profesional, mucho", añade contundente.

También ha respondido a las preguntas de los espectdores. Yuste explica que "cuando la gente sale a divertirse yo trabajo", como en Nochevieja o Nochebuena. Sobre el trato que se le da a actores cómicos en España frente al drama, el humorista reconoce que "en ese sentido estamos un poco menospreciados. Me da pena pero de momento soy muy feliz haciendo reir así que, como decía el detergente, yo no cambio".