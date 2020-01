Aniversario Antena 3: José María Carrascal y sus corbatas

José María Carrascal (El Vellón, Madrid, 1930) fue el primer rostro de los informativos que emitíamos en Antena 3 allá por 1990. Con un estilo muy propio, este escritor, periodista y presentador dirigió Las Noticias de la noche hasta 1997 que despedía siempre con su mítica frase: “Nos vemos al filo de la medianoche”.

Estudió Filosofía y Naúticas y después de una temporada en Alemania, se marchó a vivir a los Estados Unidos donde comenzó a ser corresponsal del diario ABC, de Radio televisión Española y de Antena 3 Radio. Hasta que en 1990, regresó a España para ser el rostro visible de los informativos de la primera cadena de televisión privada en España. Fue presentador hasta 1997.

Sin duda, este periodista y escritor madrileño fue un referente para todo el sector audiovisual por su voz propia, por su estilo inimitable e, indudablemente, por sus corbatas. Tal y como él mismo cuenta fue en Estados Unidos dónde descubrió estas “corbatas con personalidad” que se convirtieron en su seña de identidad.

Pero es que no se quedó únicamente en eso. Fue el primero en incluir en el informativo aspectos más desenfadados, críticos e incluso humorísticos, por ejemplo, cuando mostró una tarta diciendo: “No es de cumpleaños, si no la tarta sobre el impuesto sobre la renta”. Pero nunca sin olvidar el componente informativo tal y como él explica: “Yendo al fondo, no ocultando las cosas. Sino explicándolas a nuestra manera”. Y en esa forma de narrar las cosas, Carrascal también decidió incluir la opinión en forma de editorial.

En palabras de Matías Prats: “Carrascal es un referente para todos. Fue el que trajo la opinión. Menudas se traía con el gobierno. Fue un ejemplo que recordamos con mucho ejemplo y cariño”. En uno de esos editoriales, su frase de “el gobierno que no gobierna” fue de las más míticas que se recuerdan.

El humor y el espectáculo de Carrascal

El propio Carrascal defiende que una de las cosas que aprendió fue que la televisión no solo era información sino también espectáculo. Además de dejar sus pequeños detalles en los informativos que presentaba y que ya hemos comentado varias líneas más arriba, también le pudimos ver en un registro un poco más diferente cuando en 1996, junto con Javier Sardá y el señor Casamajor presentaban “Todos somos humanos”, un espacio que recogía las pifias cometidas en algunas televisiones extranjeras pero también las propias de Antena 3.

Carrascal y sus corbatas también fueron objeto de muchas imitaciones cómicas. Ante esto, él comenta: “Yo me di cuenta de que me favorecían mucho. Si no te imitan es que la cosa… Hay que animar al personal”.

Tras su paso por la televisión, pasó a enfocar su carrera más en la prensa escrita pero siempre será recordado como uno de los grandes rostros que condujeron los inicios de Antena 3 hace ya treinta años.