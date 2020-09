Johnny Depp, sobre Donald Trump: "Supongo que es capaz de ir al cuarto de baño él solo"

El actor Johnny Depp ha llegado al Festival de San Sebastián para presentar un documental del que es productor. En pocas horas ha dado muestras de su fama de hombre caótico, ha llegado tarde a sus citas con los medios, ha alterado la agenda del festival y ha hablado sin tapujos de drogas o política.

Depp ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le parece una comedia de terror. "Veo a Trump hablar y me hace reír, es buena comedia, una comedia de terror", ha afirmado el actor en rueda de prensa.

El actor estadounidense ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por su implicación en la política de Estados Unidos, para acabar asegurando que no le interesa demasiado: "me da por el culo". "Supongo que es capaz de ir al cuarto de baño él solo, pero no pienso en esas cosas demasiado. Tiene que tener un sentido del humor increíble", ha añadido.

El actor de 'Piratas del Caribe' presenta en el Festival de Cine de San Sebastián el documental 'Crock of gold', dirigido por Julien Temple, sobre el líder de The Pogues Shane MacGowan y que él produce.