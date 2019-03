Un holograma de Michael Jackson deja atónitos a los asistentes a los Billboard

Justin Timberlake se coronó este domingo como el rey de la gala de los Billboard con siete galardones, incluido el de artista y artista masculino del año, en un evento al que Shakira y Ricky Martin pusieron el brillo con sus actuaciones y donde Jennifer López recibió un homenaje a su carrera. Timberlake sumó también los trofeos al artista del Top Billboard 200, artista de canciones de radio, artista de R&B, álbum de R&B y álbum Billboard 200, estos dos últimos por el disco "The 20/20 Experience".

En su discurso de agradecimiento por la estatuilla al artista del año dio las gracias "a todo el mundo, excepto a Donald Sterling", propietario del equipo de la NBA Los Angeles Clippers, cuyos comentarios racistas han generado una gran polémica en la sociedad estadounidense. Timberlake es copropietario de una franquicia de la NBA, los Memphis Grizzlies. La banda local Imagine Dragons logró cinco premios, mientras que Pharrell, Robin Thicke y T.I. se llevaron cuatro cada uno. La neozelandesa Lorde, de 17 años, se hizo con el trofeo a la artista revelación, en tanto que Katy Perry se alzó con el galardón a la artista femenina.

Por su parte, Justin Bieber puso su nombre al premio de artista social y Eminem echó su firma al trofeo de artista de rap. Imagine Dragons fue nombrado mejor artista de rock, Marc Anthony se erigió como mejor artista latino y Daft Punk reinó en la categoría de mejor artista de dance o música electrónica.

El peso de las tres horas de ceremonia, celebrada en el hotel MGM de Las Vegas (EE.UU.), lo llevaron las actuaciones musicales, entre las que destacaron las ofrecidas por artistas latinos como Pitbull, Jennifer López, Shakira (que cantó "Empire" antes de reencontrarse con su pareja, el futbolista Gerard Piqué, entre bastidores) y Ricky Martin, que puso al público en pie con su tema "Vida".

Pitbull y López fueron los encargados de abrir el "show" con la ayuda de la brasileña Claudia Leitte para entonar "We Are One (Ole Ola)", el himno del próximo Mundial de Fútbol, y después llegó el turno de jóvenes promesas como OneRepublic, Ariana Grande e Iggy Azalea. En EE.UU. causaron revuelo los problemas de Kendall Jenner, del clan de las televisivas Kardashian, para presentar a OneRepublic. Tras ese pequeño contratiempo, tomaron el testigo Luke Bryan ("This Is How We Roll" y "Play It Again"), Katy Perry vía satélite con la canción "Birthday", Imagine Dragons ("Tiptoe") y el dueto formado por Miranda Lambert y Carrie Underwood con "Something Bad".

Precisamente Underwood se hizo con el Milestone Award, decidido por los fans a través de una votación por internet. El gran momento de la velada presentada por el rapero Ludacris llegó con la aparición de Michael Jackson en forma de holograma que entonaba "Slave to the Rhythm", uno de los temas del disco póstumo recientemente publicado "Xscape". La actuación causó sorpresa e incluso lágrimas entre algunos de los presentes. La gala continuó con la energía de Lorde ("Tennis Court"), John Legend ("All Of me"), una versión de The Beatles a cargo de Miley Cyrus ("Lucy in the Sky with Diamonds"), la colaboración entre Jason Derulo, Snoop Dogg y 2 Chainz ("Talk Dirty") y lo nuevo de Robin Thicke, "Get Her Back", en alusión a los problemas con su esposa, Paula Patton.

Pero la traca final llegó de la mano de Jennifer López, que recibió el galardón Icon Award, el máximo honor del evento en reconocimiento a la trayectoria de un artista. López, la cuarta persona que recibe el premio después de Neil Diamond, Stevie Wonder y Prince, lo celebró cantando "First Love", perteneciente a su décimo disco de estudio, titulado "AKA".

"La música siempre ha sido mi primer amor", dijo desde el escenario la artista de origen puertorriqueño, que se emocionó al recordar a sus hijos: "Sois la luz de mi amor y la razón por la que hago todo lo demás".