¿Han plagiado The Strokes a Maná?

El último single de los neoyorquinos The Strokes alberga ciertas 'sospechas' de plagio. Si bajamos el ritmo recuerda, y mucho, al clásico 'En el muelle de San Blas' de Maná.

¿Influencia musical o simple coincidencia? De momento, ninguno de los dos grupos se ha pronunciado. Sí lo hizo un tribunal en el caso Albano y Michael Jackson. Con melodía idéntica, Albano acusó al Rey del Pop de plagio. Y ganó.

Avril Lavigne también fue demandada por su canción 'Girlfriend', ya que, se parecía mucho a 'The Rubinoos' en los 70.

Beyoncé denunció a Kelly Clarkson por plagiarle su éxito 'Halo'. El culpable resultó ser su autor, que ofrecía dos versiones muy similares del mismo tema.

Ocho notas idénticas de manera continuada se considera plagio. El resto son inspiraciones algo sospechosas y no faltan los ejemplos: Manolo Tena y Bruce Springsteen, Mecano y los Bee Gees con su 'Hawai Bombai' y el clásico 'Marta tiene un marcapasos' de Hombres G que recuerda a 'At the Zoo de Simon y Garfunkel.