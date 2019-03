El guitarrista de U2 se cae del escenario en el comienzo de su nueva gira

Más de cuatro años han pasado desde que U2 marchara de gira por el mundo. Ahora, en este 2015, han vuelto a la carga en un comienzo no sin incidentes. Su guitarrista, David Howell Evans, se cayó del escenario cuando tocaba los acordes de 'But I still haven't found what I'm looking for', mítico tema de la banda británica. Por suerte todo quedó en un susto.

El músico andaba por una de las rampas sin mirar al suelo hasta que sin darse cuenta estaba ya justo en el borde. Al final, se precipitó violentamente al vacío pero no hay que lamentar nada más. La gira de U2 puede continuar.

Habrá que esperar para verles por aquí, pues hasta octubre no visitan España. Barcelona ha sido la ciudad elegida para sus cuatro conciertos en nuestro país.