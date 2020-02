Gisela cantará la canción de 'Frozen 2' en la gala de los Premios Oscar

La cantante española Gisela actuará este domingo 9 de febrero en la gala de la 92 edición de los Premios Oscar 2020, junto a otras voces de 'Frozen 2' de todo el mundo, tal y como ha anunciado este viernes la Academia de Hollywood en Twitter.

Gisela participó en 'Frozen: El reino del hielo' (2013) prestando su voz para las interpretaciones musicales de la princesa Elsa, protagonista de la cinta.

"Las voces de Elsa en 'Frozen 2' de Dinamarca, Alemania, Japón, Latinoamérica, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia se unirán a Idina Menzel y Aurora en el escenario para una inolvidable interpretación de 'Into the unknown' en los Oscar", ha avanzado la Academia.

'Joker', con 11 candidaturas, encabeza las nominaciones de esta edición de los Oscar, seguida con diez candidaturas cada una por 'Erase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino, 'El irlandés' de Martin Scorsese y '1917' de Sam Mendes.

Gisela nos ha contado cómo ha estado preparándose: "Ha sido una locura preparar todo, por el poco tiempo que he tenido, y como me gusta involucrarme en todo el proceso, pues no hemos parado hasta conseguir los looks ideales y perfectos para mí".

Gisela ha publicado siete discos hasta la fecha y ha sido voz en otras películas de Disney como 'Encantada: La historia de Giselle', 'Peter Pan y el regreso al país de nunca jamás' o 'La bella y la bestia'.