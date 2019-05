La expectación por saber quién se hace con el Trono de Hierro y cómo acaba Juego de Tronos no para de crecer según se emiten los últimos episodios de la temporada final de la serie que tantos éxitos ha cosechado.

Sin embargo, a falta de un episodio para que la serie ponga punto y final a esta trama, los seguidores de Juego de Tronos tienen la vista puesta 'Canción de hielo y fuego', los libros escritos por George R. R. Martin en los que se basa el éxito de HBO.

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que George R. R. Martin ya tuviera escritos los dos últimos libros de 'Canción de hielo y fuego' y eran muchas las voces que aseguraban que no podía publicarlos debido a un acuerdo comercial. Sin embargo, el autor de estos 'best-seller' ha salido al paso de los rumores y ha desmentido de manera tajante estas informaciones en una entrada de su blog.

En la entrada del blog, el escritor dice ser consciente de la cantidad de rumores que aparecen en Internet sobre él y sus libros, pero asegura que por norma general los deja pasar. Sin embargo, esta vez, asegura "ya no basta con reírse de la locura" y desmiente de manera tajante los rumores que aseguran que ya tiene escritos los últimos libros de 'Canción de hielo y fuego'.

"Me parece absurdo que tenga que decir esto. El mundo es redondo, la Tierra gira alrededor del sol, el agua está mojada..., ¿necesito decir eso también? Me sorprende que alguien crea esta historia aunque sea por un instante. No tiene ni un ápice de sentido. ¿Por qué me sentaría durante años sobre las novelas terminadas? ¿Por qué mis editores permitirían esto? Ganan millones y millones de dólares cada vez que sale un nuevo libro, ¿por qué HBO querría retrasar los libros?", dice George R. R. Martin en su blog.

Continúa asegurando de manera tajante que "los libros no están terminados" y que HBO no le pidió que retrasara la publicación de los mismos.

También te puede interesar...

Juego de Tronos inspira a los irlandeses para bautizar con Arya o Khaleesi

Los mejores memes del café de Starbucks que se ha colado en el último capítulo emitido de Juego de Tronos

Un profesor de Ingeniería pone un examen con problemas basados en Juego de Tronos

El deportista Júlíus Björnsson muestra en sus redes imágenes inéditas de 'La Montaña' en 'Juego de Tronos'