García-Gallardo, "decepcionado" tras los Goya: "Mucho 'Se Acabó', groserías y ningún problema real de España"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha mostrado "decepcionado" tras la gala de los Premios Goya. Asegura que "ningún premiado de los 'reivindicativos' se acordó de los guardias civiles asesinados en Barbate ni de los agricultores y ganaderos".

"Mucho 'Se Acabó', lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Milei y ningún problema real de España", ha defendido.

Así se ha referido en un hilo en X, antes Twitter, con trece puntos sobre la celebración de los Goya. "No hubo sorpresa en La Gaunas", ha señalado. "Si algunos presentes tuvieran ese espíritu, ganarían más premios", ha asegurado.

En el hilo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha querido responder las palabras del cineasta Pedro Almodóvar tras calificar de "señoritos" a los integrantes del sector del cine. Almodóvar hizo una "reivindicación" a favor del cine español y aludiendo a Gallardo, aunque no citó su nombre. "Un político presente en esta sala ha hablado de nosotros como señoritos que recogen las subvenciones y ahora les está hablando uno de estos señoritos", dijo

Gallardo ha manifestado que "ayer muchos se dieron por aludidos por mi definición de 'señoritos': quienes viven de subvenciones millonarias por hacer películas que nadie ve". "Esa definición no alude a todos, ni siquiera a la mayoría de los cineastas. Pero sí a muchos de ellos", ha respondido.

Tras ello, ha defendido que España tiene "una gran industria del cine" y ha asegurado que un Gobierno "responsable" como el que él representa "va a seguir impulsándola" y "ensanchando ese espacio cultural".

Asimismo, ha pedido no comparar 'La sociedad de la nieve', triunfadora en esta edición, o Los Otros, "grandes películas de la industria del cine español", con otros títulos "que no ha ido a ver prácticamente nadie, que no aportan nada nuevo, pero que las hemos pagado entre todos".

Gallardo ha reseñado que su presencia en los Goya obedecía a su "deber" de representación institucional. "No me dio la gana regalarle ese espacio un año más al consenso progre", ha defendido, tras lo que ha considerado que hay ciudadanos que llaman "cultura a cualquier cosa".

'La sociedad de la nieve' de Bayona triunfa en los Goya

'La sociedad de la nieve' impuso su dominio en la 38 edición de los Premios Goya 2024 con un total de 12 estatuillas, incluido el de mejor película. La película de Juan Antonio Bayona era una de las favoritas junto con '20.000 especies de abejas' que al final solo ha conseguido tres. Es la primera vez que un filme de Bayona se lleva el Goya a mejor película, algo que no había conseguido con 'Un monstruo viene a verme' (2017) ni con 'Lo imposible' (2013), con las que sí se había llevado los de mejor dirección.

