El festival O Son Do Camiño debuta este 2018 con 'sold out' y un cartel estelar con The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai y Martin Garrix

El festival 'O Son do Camiño' que traerá a Santiago de Compostela entre el 28 y el 30 de junio a nombres como The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai, como cabezas de cartel, agotó rapidamente los 20.000 abonos que ponía a la venta.

Artistas de renombre internacional actuarán el próximo mes de junio en el festival O Son do Camiño, la primera cita prevista en la antesala del Xacobeo 2021. El evento tendrá lugar en el renovado Parque Monte do Gozo y será encabezado por reconocidos artistas y bandas de música como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao.

O Son do Camiño tendrá lugar a lo largo de tres días, del 28 al 30 de junio, en el espacio de festivales del Parque Monte do Gozo, que está siendo remodelado en los últimos tiempos como parte de su Plan de Actuación. Con capacidad para 24.000 asistentes cada jornada, el recinto contará con dos escenarios, área de restauración, mercadillo y una zona de la acampada.

El cartel del macrofestival, con nombres que en muchos casos visitarán Galicia por primera vez, lo integran también León Benavente, The Gift, C. Tangana, La M.O.D.A., Carlos Sadness, Toundra, The Last Internationale, Talisco, Morgan, Rufus T. Firefly y Plya.

Además, habrá una nutrida representación de grupos gallegos como Novedades Carminha, Triángulo de amor bizarro, Eladio y los seres queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia.