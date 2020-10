¡Feliz Halloween 2020! Frases para felicitar el 31 de octubre por Whatsapp

La noche del 31 de octubre es una de las preferidas de muchas personas. Disfrazarse, salir de fiesta con amigos, reírse con el maquillaje... todos los años Halloween se celebra a lo grande en España y en otros lugares del mundo. Pero este 2020, debido al coronavirus y a las medidas de seguridad para evitar rebrotes y contagios, las fiestas no se podrán realizar, así como las reuniones con amigos.

Lo que sí se puede es hacer videollamadas, llamar por teléfono y enviar Whatsapp o mensajes. Así que, ¿por qué no aprovechar la Noche de los Muertos para enviar a tus amigos y familiares frases para felicitar el 31 de octubre? ¡Feliz Halloween!

6 frases para felicitar la noche de Halloween 2020

Felicita Halloween 2020 a esa persona tan especial con estas frases para dedicar en la Noche de los Muertos. ¡No le dejará indiferente!

Si Halloween es la fiesta de los fantasmas, ¡entonces quiere decir que es tu noche! ¡Disfruta y celébralo a lo grande!

Todo lo bueno empieza con un poco de miedo, ¿no crees? ¡Feliz Halloween amigo/a, no pases miedo esta noche!

Ojos de sapo, pelos de rata, patas de rana… ¡Que tengas mucha suerte toda la semana! ¡Feliz noche de Halloween!

Todos tenemos un lado oscuro y hoy es el día perfecto para hacerlo florecer. ¡Feliz Halloween!

Esta noche no te líes mucho con el maquillaje, ni con la máscara… ¡Solo peinate y estarás listo/a!

¿Esta noche irás disfrazado de vampiro, verdad? Muérdeme y hazme tuyo/a para siempre.

Halloween 2020: frases de películas de terror

Hay películas que te dejan con la boca abierta, te atrapan, te aterrorizan, te sobrecogen… Hemos recopilado algunas frases de películas de terror que siempre recordarás para enviar a tus amigos por Whatsapp, ¿quieres descubrirlas? ¡Seguro que les gusta!

“Hagas lo que hagas, no te quedes dormido” – Pesadilla en Elm Street.

“No voy a hacerte daño Wendy, solo voy a arrancarte tu jodida cabeza”. – Jack Torrance.

"Todos nos volvemos locos alguna vez" – Psicosis.

“¡Los voy a matar a todos! Los voy a volver locos y los voy a matar a todos. Soy el conjunto de todas sus pesadillas, sus peores sueños hechos realidad. Soy todo lo que les da miedo”. – It.

“Un censor intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.” – Hannibal Lecter.

"Saber que vamos a morir lo cambia todo. Sientes las cosas de un modo diferente y las hueles muy distintas. Sin embargo, la gente no aprecia el valor de sus vidas. Siguen bebiendo un vaso de agua, pero no la saborean". – Saw II.