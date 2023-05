Los favoritos para ganar Eurovisión 2023 y el puesto en el que quedará España, según las casas de apuestas

El Festival de Eurovisión 2023 está a escasas horas de comenzar y todos los 'eurofans' ya han lanzado sus apuestas sobre qué país será el ganador y en qué puestos quedarán el resto de competidores. Las casas de apuestas no paran de recibir todo tipo de predicciones.

¿Quién podría ganar?

Según los fans eurovisivos, el país que se alzaría con el triunfo en esta 67º edición del Festival de Eurovisión sería Suecia. Loreen es la gran favorita y repite este año después de haber ganado en 2012. Las casas de apuestas indican que la cantante de 'Euphoria' esta vez volvería a ganar con 'Tattoo'.

Las predicciones de los que entienden de Eurovisión señalan que Loreen ganaría, con un 49% de probabilidades de obtener este puesto, aunque los datos varían a cada minuto. En segundo lugar, con una probabilidad del 20%, está Finlandia con su 'Cha Cha Cha', puesto en el que lleva desde enero según publican las casas de apuestas. Ucrania, por su parte, quedaría tercera, aunque no se descarta que baje hasta un cuarto puesto.

España en el 'top 5

Fuera del 'pódium' la francesa 'La Zarra' se quedaría en cuarto lugar con un 4% de posibilidades de ganar. Y en la quinta posición se encuentra Blanca Paloma, la representante de España con 'Eaea'. Blanca Paloma ha subido posiciones después de sus actuaciones previas a la 'Gran gala', lo que ha llenado de optimismo a los 'eurofans' españoles.

La 'cola' de las apuestas

En sexto lugar, después de haber pasado por el top 5, hace unas semanas, está la israelí Noa Kirel con 'Unicorn'. Muy de cerca le siguen Alessandra, de Noruega, con 'Queen of Kings' en el séptimo puesto; Mae Muller, británica, y 'I wrote a song' en la octava posición; y el italiano Marco Mengoni en un noveno lugar con 'Due vite'. El top 10 de las casas de apuestas lo cierra el dúo compuesto por las austriacas Teya & Salena, con la canción 'Who The Hell Is Edgar?'.