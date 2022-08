Este es el pueblo de Alicante donde está uno de los mejores restaurantes del mundo

'Como en España, no se come en ningún sitio'. Esta frase cobra más sentido que nunca después de la publicación 'The World's 50 Best Restaurants 2022', realizada por la revista 'William Reed Business Media', y donde se eligen los 50 mejores restaurantes del mundo. Este año, se han posicionado entre los mejores 6 restaurantes españoles. Uno de ellos se encuentra en un municipio alicantino.

El restaurante 'Quique Dacosta', en Dénia

El restaurante 'Quique Dacosta', ubicado en la localidad alicantina de Dénia, se ha posicionado como el 42º mejor restaurante del mundo. Su chef, con el mismo nombre del restaurante, cuenta con más de 30 años de experiencia en este arte culinario, convirtiéndose en uno de los nuevos referentes de la cocina de vanguardia española.

Su cocina rinde homenaje a los pescados, mariscos y arroces del levante para crear menús degustación que combinan lo tradicional y lo moderno. De hecho, Dacosta solo utiliza ingredientes de origen local de un radio de 75 km de su restaurante.

'Belleza del sabor', su viaje culinario

La comida de Dacosta está altamente influenciada por el arte, la arquitectura y los paisajes valencianos. Este año, el chef se ha embarcado en un viaje hacia la 'belleza del sabor', enfocándose en la creación de un espacio en el plato y en la mente de los invitados para que los ingredientes brillen.

Como explica el chef Quique Dacosta, "Mi cocina depende de generar encuentros, cruces entre los seres humanos, los seres reales o cosas y los seres ideales y/o las ideas. En la cocina estos tres ingredientes se emulsionan de una forma extraordinariamente creativa y permiten expresarme. Relación entre ideas, humanos y cosas, es una de las claves. Yo trato de alimentar mis emociones para alimentar las tuyas".

Los secretos de Dénia

Dénia bebe y vive de las aguas del Mediterráneo. Como su mar, la ciudad es el resultado de un crisol de culturas, desde los romanos a la Edad Moderna pasando por la etapa bizantina y la musulmana. Entre sus monumentos destaca el Castillo, situado en la colina alrededor de la que se crea la ciudad. Ofrece una vista impresionante del pueblo, el Parque Natural del Montgó y hasta el Golfo de Valencia.

También merece la pena pasear por sus calles, con Marqués de Campo como columna vertebral del comercio local, y no marcharse sin una foto del Barrio Baix La Mar, con sus pintorescos rincones y aire marinero.

Por Dénia pasó también uno de los españoles más ilustres: nuestro mejor escritor de todos los tiempos, Miguel de Cervantes. El autor de 'El Quijote' desembarcó en su puerto tras su cautiverio en Argel en 1580. En su honor, un busto con su figura preside uno de los accesos a la Explanada Cervantes.