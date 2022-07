Los chefs y restauradores viven hoy la resaca de la publicación de la lista 'The World's 50 Best Restaurants' desde la lonja Old Billingsgate de Londres en la que aparecen 6 restaurantes españoles.

El turismo gastronómico ha ganado adeptos en los últimos años y, si bien es cierto que lo 'typical spanish', es fácil de vender también en lo que a alta cocina se refiere nuestro país tiene mucho que contar y prueba de ello es el reconocimiento que obtienen los restaurantes españoles en las listas más prestigiosas.

La medalla de oro ha sido para Geraium en Dinamarca y de la mano del chef Rasmus Kofoed, que fue el primero en el país danés en obtener tres estrellas Michelin en 2016. Geraium ocupó el segundo puesto el año pasado. También en el podium, con un notable tercer puesto, está 'Disfrutar' en Barcelona y justo a continuación, en la cuarta posición el 'DiverXo' de Dabid Muñoz.

El Asador Etxebarri en Vizcaya de Bittor Arginzoniz ocupa la sexta plaza y ya en la 16ª posición encontraos el 'Elkano' de Guetaria, en la 21ª el 'Mugaritz' de Errenteria y en la 42º, Quique Dacosta con su restaurante Dénia (Alicante).

El mapa de los 50 mejores restaurantes del mundo no varía demasiado con respecto al año pasado. En 2021 también 6 restaurantes se colaron en esta prestigiosa lista. La principal novedad es que el local de Quique Dacosta sustituye ahora a Azurmendi.

Etxebarri ocupó en 2021 la tercera plaza, Disfrutar la quinta, Mugaritz el puesto 14, Elkano 16, DiverXO 20 y Azurmendi el 49 en la prestigiosa clasificación.

La pasada edición España y Estados Unidos encabezaron la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo con 6 locales cada país.

Además de estos galardones es destacable que Aponiente de Ángel León en el Puerto de Santa María (Cádiz) y con tres estrellas Michelin, ha sido reconocido como el local más sostenible del mundo y Josep Roca, del Celler de Can Roca, el mejor sumiller.