La gala de la 93.ª Edición de los Premios Oscar, ha estado presentada por Nick Jonas y Priynka Chopra, y David Ruben (presidente de la Academia de Hollywood), han sido los encargados de decir los nombres de los nominados a las diferentes categorías.

Para entrar en la nominaciones a los Oscar 2021 había películas españolas. Entre ellas 'La voz humana', de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton como actriz protagonista y 'El agente topo', una película chilena con producción española que podía haber estado nominada en la categoría de Mejor documental o Mejor película extranjera.

Lista de nominados a los Premios Oscar 2021:

La gala se celebrará el próximo 25 de abril en Los Ángeles. Entre las películas favoritas a recibir un Oscar está 'Mank', 'Minari' y 'Nomadland'.

Mejor Película

- El padre

- Judas and the Black Messiah

- 'Mank'

- 'Minari'

- 'Nomadland'

- 'Una mujer prometedora'

- 'Sound of Metal'

- 'El juicio de los 7 de Chicago'

Mejor Dirección

- Thomas Vinterberg

- David Fincher

- Lee Isaac Chung

- Chloé Zhao

- Emerald Fennell

Mejor Actor

- Riz Ahmed

- Chadwick Boseman

- Anthony Hopkins

- Gary Oldman

- Steven Yeun

Mejor Actriz

- Viola Davis

- Andra Day

- Vanessa Kirby

- Frances McDormand

- Carey Mulligan

Mejor Actor de reparto

- Sacha Baron Cohen

- Daniel Kaluuya

- Leslie Odom Jr.

- Paul Raci

- Lakeith Steinfeld

Mejor Actriz de reparto

- María Bakalova

- Glenn Close

- Olivia Colman

- Amanda Seyfried

- Yuh-Jung Youn

Mejor Guion original

- 'Judas and the Black Messiah'

- 'Minari'

- 'Una mujer prometedora'

- 'Sound of Metal'

- 'El juicio de los 7 de Chicago'

Mejor Guion adaptado

- 'Borat: la secuela'

- 'El padre'

- 'Nomadland'

- 'Una noche en Miami...'

- 'The White Tiger'

Mejor Película extranjera

- 'Another Round'

- 'Better Days'

- 'Collective'

- 'The man Who Sold His Skin'

- 'Quo Vaids Aida?'

Mejor Película de animación

- 'Soul'

- 'Onward'

- 'Más allá de la luna'

- 'Wolfwalkers'

- 'La oveja Shaun: Granjaguedón'

Mejor Dirección de Fotografía

- 'Mank'

- 'Judas and the Black Messiah'

- 'Nomadland'

- 'Noticias del gran mundo'

- 'El juicio de los 7 de chicago'

Mejor Diseño de Producción

- 'El padre'

- 'Mank'

- 'La madre del Blues'

- 'Noticias del gran mundo'

- 'Tenet'

Mejor Canción Original para una película

- 'Judas and the Black Messiah'

- 'El juicio de los 7 de Chicago'

- 'Eurovisión: la película'

- 'La vida por delante'

- 'Una noche en Miami'

Mejor Vestuario

- 'Emma'

- 'La madre del Blues'

- 'Mank'

- 'Mulan'

- 'Pinocho'

Mejores Efectos Especiales

- 'Love and monsters'

- 'Cielo de medianoche'

- 'Mulan'

- 'The one and only ivan'

- 'Tenet'

Mejor Montaje

- 'El padre'

- 'Nomadland'

- 'Una mujer prometedora'

- 'Sound of Metal'

- 'El juicio de los 7 de Chicago'

Mejor Maquillaje y Peluquería

- 'Emma'

- 'La madre del Blues'

- 'Mank'

- 'Una elegía rural'

- 'Pinocho'

Mejor Sonido

- 'Greyhound'

- 'Mank'

- 'Noticias del gran mundo'

- 'Soul'

- 'Sound of Metal'

Mejor Banda Sonora Original

- 'Da 5 Bloods'

- 'Mank'

- 'Minari'

- 'Noticias del Gran Mundo'

- 'Soul'

Mejor Documental

-Collective

- 'Crip Camp'

- 'The Mole Agent'

- 'My Octopus Teacher'

- 'Time'

Mejor Cortometraje Documental

- 'Colette'

- 'A concerto is a conversation'

- 'Do not Split'

- 'Hunger World'

Mejor Cortometraje de Ficción

- 'Feeling Through'

- 'The Letter Room'

- 'The Present'

- 'Two Distant Strangers'

Mejor Cortometraje de Animación

- 'Burrow'

- 'Genius Loci'

- 'If Anything Happens I Love You'

- 'Opera'

- 'Yes-People'