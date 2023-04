Victoria Arnáu te cuenta el plan perfecto para celebrar anticipadamente el Día del Libro

Sin lugar a dudas, abril es el mes de la rosa y el libro. Se acerca Sant Jordi y ya son muchos los planes culturales programados por toda España para celebrar este día tan especial en el que la lectura pasa a ser la principal protagonista.

La presentadora de Antena 3 Victoria Arnáu es una de esas devoradoras de libros. Reconoce al colaborador infiltrado que es una de sus pasiones y que, para ella, un planazo siempre pasa por tener un buen libro a mano.

"No hay nada que me guste más que un buen libro y una buena lectura", cuenta Arnáu para la newsletter de esta semana. "Así que os voy a proponer un plan que no me vais a poder rechazar".

Una noche rodeados de cultura

La presentadora, esta semana, ha optado por recomendar 'La Noche de los Libros', una cita anual celebrada en la Comunidad de Madrid que busca fomentar la lectura y apoyar al mundo de la cultura.

"Si vais, igual me encontráis allí porque yo pienso ir. Se celebra este viernes 21, calentando motores para el Día del Libro, y es un plan muy variado", explica al colaborador infiltrado Victoria Arnáu. "Participarán más de 100 librerías, 130 bibliotecas y 500 espacios culturales".

Esta 'Noche de los Libros' cuenta con numerosas actividades gratuitas tanto en la ciudad de Madrid como en algunos municipios: talleres, encuentros con los autores, mesas redondas, debates, teatro, talleres musicales e incluso actividades infantiles para los pequeños de casa.

¿Por qué el 23 de abril?

En 1995, la UNESCO decidió proclamar el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha simbólica coincide con la muerte de algunos de los autores más importantes de la literatura universal: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.