El error de una tele argentina con William Shakespeare, el primer vacunado de coronavirus: "El más referente escritor inglés"

El pasado 20 de mayo murió en Inglaterra el primer hombre que recibió una vacuna contra el coronavirus en el mundo, un anciano de 81 años que compartía nombre con el más famoso autor en lengua inglesa: William Shakespeare.

Pero esta coincidencia en el nombre del anciano y el dramaturgo de Stratford-upon-Avon ha dado pie a un error histórico garrafal cometido en una cadena de televisión argentina que se hizo eco de la noticia.

El descacharrante corte, que se ha hecho viral en internet, se extrajo del informativo del Canal 26 del país sudamericano. La presentadora Noelia Novillo avisa de que se trata de una noticia importante: "Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre".

Y sigue: "Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento", asevera la periodista, que obviamente desconocía que el bardo, autor entre otras obras de obras como Hamlet o Romeo y Julieta, falleció en 1616... hace 405 años.

"Como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos", dice la presentadora en el vídeo mientras se emiten imágenes del momento en el que el anciano, al que sus conocidos y allegados llamaban Bill, era vacunado contra la Covid-19

El vídeo ha arrasado en las redes sociales. Incluso el escritor académico de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte, se ha hecho eco del momento: "Esto es una absoluta maravilla. Atentos a la locutriz, no se lo pierdan".

Noelia Novillo se justifica

La periodista ha tratado infructuosamente de justificar su fallo: "Lo cierto es que se ha viralizado en las últimas horas, seguramente lo han podido ver, una noticia que para mí en realidad sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente", señala en un vídeo. "Me mal expresé, me faltó un punto, me faltó una coma, un paréntesis, quería aclarar algo, fui mal explícita, y la gente por supuesto lo malinterpretó", sostiene Novillo.