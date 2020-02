Entroido Xinzo de Limia 2020: Programa y horario del Carnaval de Xinzo de Limia

En el sur de Ourense se encuentra Xinzo de Limia, localidad que celebra el carnaval más largo de España. Cinco semanas de fiesta que comienzan el uno de febrero con el Petardazo. Además, el Entroido de Xinzo de Limia es uno de los cuatro de España que está reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La figura por excelencia de este carnaval son las Pantallas, unos personajes carnavalescos que visten trajes coloridos con cencerros que suenan con su movimiento. En las manos no llevan fustas, como los Cigarrones o Peliqueiros, y los que no sepan lo que son pueden pensar en globos de color amarillo, pero en realidad lo que las pantallas hacen sonar con sus manos son ¡vejigas de vaca! Mucho ojo, porque el que sale en el carnaval de Xinzo de Limia sin disfrazar va a ser perseguido por las pantallas, que son los que se encargan de mantener el orden y la diversión en estas fechas. Además, el que no se disfraza debe invitar a las pantallas a tomar un refrigerio y cantarle unos cánticos.

La elaboración de los trajes del entroido es cien por cien hecha a mano. Artesanos de la zona son los encargados de crear la estructura de las pantallas, pintarlas y coserlas. Un trabajo digno de reconocimiento. Según comentan los vecinos que se visten de pantallas en el Carnaval de Xinzo de Limia, estas máscaras dan al que la porta una energía sobrenatural para poder saltar, bailar y disfrutar sin cansancio durante horas, días y semanas.

El primer festejo del Entroido de Xinzo de Limia se marca con el domingo de Farelada, una auténtica batalla campal de harina de la cual nadie sale limpio. Una semana después se lleva a cabo la salida del Meco, una figura carnavalesca creada para ser quemada al remate del carnaval. Simbólico es también el domingo Oleiro, que se caracteriza por tirar una olla de barro entre los concursantes. Dice la tradición que al que le caiga y se le rompa en el suelo deberá pagar una ronda de vino ¡entre todos los presentes!

A estas tradiciones se suma música y mucha diversión durante semanas. Los amantes del carnaval no tienen excusa para disfrutar de juerga y diversión durante más de un mes de celebración.

Programa del carnaval de Xinzo de Limia 2020

9 de febrero de 2019 - Oleiro

12:30 h. Salida del carro de las "olas" desde el Museo do Entroido

13:00 h. Oleiro infantil en la Praza Maior

16:00 h. Segunda salida del carrol de las "olas" desde el Museo do Entroido

16:30 h. Oleiro por las calles y plazas del Casco Vello de la villa

21:00 h. Baile de "mascaritas" del Carnaval de Xinzo de Limia en la Praza Maior

15 de febrero de 2019 - Noite de Corredoiro

22:00 a 03:00 h. Charangas

16 de febrero de 2019 - Corredoiro

Primer día que las Pantallas salen a la calle en el Entroido de Xinzo de Limia

12:00 a 15:00 h. y de 18:00 a 22:00 h. Charangas

21 de febrero de 2019 - Viernes de Entroido

11:30 h. Desfile infantil

18:00 h. Animación infantil

22:00 - 02:00 h. Charangas

22 de febrero de 2019 - Sábado de Entroido

12:00 a 15:00 h. y de 18:00 a 02:30 h. Charangas

23 de febrero de 2019 - Domingo de Entroido

11:30 h. Alborada por las calles de la villa con la Agrupación Musical de A Limia

12:00 a 15:00 h. Charangas

18:00 h. Concierto de la Agrupación Musical de A Limia en la Praza Maior

19:00 h. Actuación de la Orquesta Gran Parada en el parque do Toural

19:00 a 02:30 h. Charangas

24 de febrero de 2019 - Lunes de Entroido

12:00 a 15:00 h. Charangas

16:00 h. Pase de la charanga Nova por el centro de día y hogar de personas mayores

17:00 h. Concierto de Uxía Lambona en la Praza Maior

19:00 a 02:30 h. Charangas

25 de febrero de 2019 - Martes de Entroido

12:00 a 15:00 h. Charangas

18:00 a 23:00 h. Charangas

19:00 h. Orquesta Marbella en el parque do Toural

26 de febrero de 2019 - Miércoles de ceniza

20:00 h. Solemne procesión con la Sardina acompañados de la Agrupación Musical de A Limia

21:00 h. Lectura del testamento que dejó la Sardina en la Praza Maior

1 de marzo de 2020 - Piñata

12:00 h. Gran Desfile de Comparsas y carrozas con las charangas XL del Carnaval de Xinzo de Limia, Los 4 gatos otros grupos musicales

14:00 a 15:00 h. Charanga

17:00 h. Juegos y animación infantil en la Praza Maior con Ocioavia

18:00 a 22:00 h. Charangas

19:00 h. Actuación de la orquesta Nebraska en el parque do Toural. Posteriormente se entregarán los premios del desfile en el palco.

*Las charangas comenzarán en la Praza Maior, en la plaza de Xoán XXIII y en la plaza de Oriente.