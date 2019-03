Enrique Iglesias y One Direction, grandes protagonistas de los American Music Awards

El cantante español Enrique Iglesias y el grupo juvenil británico One Direction fueron los grandes protagonistas de la 42 edición de los American Music Awards, una ceremonia en la que Katy Perry también dejó su sello con tres galardones.

Iglesias fue coronado como Artista Latino Favorito, mientras que One Direction logró tres premios: Artista del Año; Banda, Dúo o Grupo Favorito de pop-rock, y Álbum Favorito de pop-rock, por "Midnight Memories". Perry cosechó otros tres trofeos: Sencillo del Año ("Dark Horse"), Artista Favorita de pop-rocl y Artista Favorita Adulta.

La debutante Iggy Azalea, que partía como favorita con seis candidaturas, logró las estatuillas al Álbum Favorito de rap/hip-hop ('The New Classic') y Artista Favorito de rap/hip-hop, en tanto que Beyoncé puso su firma a los galardones de Artista Favorita Femenina de soul-R&B y Álbum Favorito de soul-R&B ('Beyoncé').

La ceremonia, desarrollada en el Nokia Theatre de Los Ángeles (California), contó con las actuaciones musicales de 5 Seconds of Summer, Mary J. Blige, Garth Brooks, Fergie, Selena Gomez, Ariana Grande, Skylar Grey, Imagine Dragons, Jessie J, Wyclef Jean, Lil Wayne, Jennifer López, Lorde, Magic!, Nicki Minaj, One Direction, Sam Smith, Taylor Swift y The Weeknd, entre otros.

Los galardonados son determinados por votación popular.