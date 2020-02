Elton John cancela un concierto tras quedarse sin voz en directo

El cantante británico Elton John ha suspendido un concierto tras quedarse sin voz en pleno directo en la ciudad neozelandesa de Aucklan. "Lo siento, lo siento mucho", dijo entre lágrimas la estrella del pop, al que antes le habían diagnosticado una neumonía atípica.

"Quiero agradecer a todos los que acudieron al concierto de esta noche en Auckland. Unas horas antes me habían diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofreceros el mejor espectáculo humanamente posible. Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo aguantar. Estoy decepcionado, profundamente disgustado y apenado", dijo el cantante después del incidente a través de redes sociales.

Elton John tiene 72 años y una carrera que comenzó a finales de los años 60 con éxitos como 'Rocket Man', 'Your song' o 'Candle in the Wind' y había anunciado durante el concierto que le habían diagnosticado ese tipo de neumonía, pero resistió hasta que no pudo más.

En el vídeo se pueden ver las lágrimas e impotencia del artista.