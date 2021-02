El nuevo y épico tráiler final de la película 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' quizá sea la película de superhéroes más esperada este 2021. El cineasta Zack Snyder reescribe la versión de 2017, acabada por Joss Whedon, para ofrecer su versión final. El estreno tendrá lugar en marzo en HBO Max (HBO España en nuestro territorio) y para aligerar la espera hoy 14 de febrero, día de San Valentín, han lanzado el esperado tráiler final de la película.

Novedades: Lex Luthor y el Joker

La película se estrenará tal y como la concibió originalmente el director, Zack Snyder, y cuenta con un elenco de lujo. En el tráiler, espectacular donde los haya, vemos a Bruce Wayne (Ben Affleck), quien quiere asegurarse de que el sacrificio final de Superman (Henry Cavill) no fue en vano y para ello recluta un equipo de superhéroes. En el tráiler escuchamos la voz en off de Lex Luthor (Jesse Eissenberg), quien no aparecía en la versión original). También se añade un nuevo invitado: el Joker de Jared Leto que vuelve tras el 'Escuadrón Suicida' de 2016.

Cartel de lujo este 18 de marzo

En las épicas imágenes también vemos a Amy Adams, Diana Prince (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) o Flash (Ezra Miller). 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' será una aventura de proporciones espectaculares y altas dosis de efectos especiales que se estrena el próximo 18 de marzo.