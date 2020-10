El chef español José Andrés: "La ONU ha generado muchas veces más hambre en el país al que iba a ayudar"

El chef José Andrés ha sido una de las caras visibles de la solidaridad durante los peores meses de la pandemia de coronavirus, mostrando que en los momentos difíciles las personas también pueden dar su mejor perfil. Ha respondido así en directo a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Pensó que alguna vez íbamos a vivir una situación así en nuestro país?

La verdad es que no, ni en nuestro país, ni en Estados Unidos ni en prácticamente cualquier parte del mundo. Con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que el hambre no solamente existe en los mal llamados países del tercer mundo, sino que esto también puede estar sucediendo en Madrid, Barcelona, en Bilbao, en Nueva York o en San Francisco.

¿Qué le pediría a nuestros políticos que hicieran para que no hubiera españoles que pasen hambre?

Yo creo que entender la razón de tener un gobierno en una democracia, que es para estar al lado de aquellos que no tienen voz, de los más necesitados. Sobre todo cuando hablamos de alimentación, los gobiernos tienen que estar ahí aprobando leyes y ayudas para que en un momento extraño como el que no hemos vivido nunca nos acordemos de asegurar la alimentación para aquellos que han perdido su trabajo o la gente que está haciendo trabajos que nadie quiere hacer, porque esa gente sigue formando parte del sistema. Por eso, los gobiernos tienen que estar ahí para evitar que este invierno que puede ser duro en el hemisferio norte no tengamos gente que realmente lo pase mal y donde aumente el hambre.

¿Cree que habría sido bueno que el Premio Nobel de la Paz se hubiera compartido con organizaciones como la suya?

Hay que darle la más sincera enhorabuena a los cientos de miles de personas del World Food Program y hay que aplaudirles porque ponen sus vidas al servicio de otros. Nos tenemos que acordar que este programa tiene mucho éxito porque tiene muchas pequeñas ONG en muchos países del mundo, que son muchas veces los que realmente hacen el trabajo.

También tenemos que ser un poco autocríticos porque la ONU ha hecho que muchas veces incremente el hambre en países porque dan mucha comida gratis prácticamente sacando del medio a los agricultores que se quedan sin trabajo porque ya no tienen a quien vender. Por eso, muchas veces han creado problemas más grandes de los problemas que han ido a solventar. Tenemos que ser autocríticos también porque hay mucho hambre en el mundo y es fácilmente evitable, podríamos acabar este siglo con el hambre en el mundo.

¿Cómo juzga la gestión de la pandemia que está realizando Trump?

Yo creo que los números hablan por sí solos y creo que el presidente Trump ha fracasado en su forma de llevar esta pandemia hacia adelante, más que nada porque incluso en España al menos nuestros líderes deciden llevar mascarilla. En Estados Unidos la Casa Blanca ha sido uno de los focos recientes Covid-19. Yo en esta campaña apoyo a Biden y Harris porque tenemos un líder que tiene ganas de desunir y tenemos que cambiar eso, porque no puede ser que el que no piense como tú sea su enemigo.